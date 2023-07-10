Погода
$ 87.80 - 88.30
€ 95.62 - 96.62

За полгода в столичную мэрию поступило 2507 письменных обращений

254  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

За полгода в муниципалитет Бишкека поступило 2507 письменных обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в целях совершенствования работы с заявлениями и предложениями горожан мэром, его заместителями и руководителем аппарата мэрии ведется личный прием граждан по утвержденному графику и в рабочем порядке. Всего за первое полугодие 2023 года принято 723 жителя.

Мэром столицы Эмилбеком Абдыкадыровым регулярно проводится личный объезд территории, посещение проблемных точек города, жилмассивов в целях решения наиболее актуальных вопросов, а также организуются встречи с горожанами на местах.

Всего за первое полугодие 2023 года в мэрию поступило 2507 письменных обращений граждан (меньше на 25 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). На контроль были взяты все обращения, 409 перенаправлены для рассмотрения в подведомственные подразделения мэрии. Из общего количества контрольных обращений рассмотрены – 2385, находится на исполнении – 122. Через общественную приемную устные консультации получили 867 человек, по "телефону доверия" проконсультировано 628 горожан.

Основными в обращениях граждан были и остаются вопросы выделения жилья и земельных участков, земельные споры, оказание материальной помощи, решение проблем жилищно-коммунального хозяйства.

За первое полугодие 2023 года наиболее актуальными были вопросы выделения жилья и земельных участков, жилищно-коммунального хозяйства, оказания материальной помощи, земельных споров, строительства и ремонта дорог, транспортной сферы, узаконения недвижимости и земельных участков и других.

По итогам рассмотрения полностью удовлетворено 76 вопросов, частично удовлетворено – 5, даны разъяснения – 1895, перенаправлены для рассмотрения в подведомственные подразделения – 409.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430996
Теги:
мэрия, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  