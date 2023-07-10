За полгода в столичную мэрию поступило 2507 письменных обращений

За полгода в муниципалитет Бишкека поступило 2507 письменных обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в целях совершенствования работы с заявлениями и предложениями горожан мэром, его заместителями и руководителем аппарата мэрии ведется личный прием граждан по утвержденному графику и в рабочем порядке. Всего за первое полугодие 2023 года принято 723 жителя.

Мэром столицы Эмилбеком Абдыкадыровым регулярно проводится личный объезд территории, посещение проблемных точек города, жилмассивов в целях решения наиболее актуальных вопросов, а также организуются встречи с горожанами на местах.

Всего за первое полугодие 2023 года в мэрию поступило 2507 письменных обращений граждан (меньше на 25 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). На контроль были взяты все обращения, 409 перенаправлены для рассмотрения в подведомственные подразделения мэрии. Из общего количества контрольных обращений рассмотрены – 2385, находится на исполнении – 122. Через общественную приемную устные консультации получили 867 человек, по "телефону доверия" проконсультировано 628 горожан.

Основными в обращениях граждан были и остаются вопросы выделения жилья и земельных участков, земельные споры, оказание материальной помощи, решение проблем жилищно-коммунального хозяйства.

За первое полугодие 2023 года наиболее актуальными были вопросы выделения жилья и земельных участков, жилищно-коммунального хозяйства, оказания материальной помощи, земельных споров, строительства и ремонта дорог, транспортной сферы, узаконения недвижимости и земельных участков и других.

По итогам рассмотрения полностью удовлетворено 76 вопросов, частично удовлетворено – 5, даны разъяснения – 1895, перенаправлены для рассмотрения в подведомственные подразделения – 409.