Как на сегодняшний день выглядит строящаяся столичная остановка? (фото)

В Бишкеке идёт реконструкция остановки общественного транспорта на пересечении улиц Ю.Абдрахманова и Киевская за счёт спонсорских средств. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По проекту это будет закрытый остановочный павильон с системой кондиционирования в жаркие времена и обогревом зимой, также предусмотрено декоративный маршрут общественного транспорта, рекламный лайт-бокс, информационный светодиодный LED-экран.

Отметим, что проект реализуется по достигнутой договорённости акимиата Первомайского района и ОАО "Бакай банк".

Далее акимиатом Первомайского района планируется оснастить остановку системой "Безопасный город" - камеры видеонаблюдения с возможностью панорамной и ночной съёмки с фиксацией всего происходящего в радиусе нескольких десятков метров, "Wi-Fi", пандус для лиц с ограниченными возможностями здоровья, картой-схемой, интерактивными сенсорными LCD-мониторами.

Напомним, что ранее муниципальным предприятием "Бишкекасфальтсервис" во избежание автомобильных заторов и для удобства горожан проведён перенос остановочного комплекса с расширением тротуара, установили дорожные бордюры, провели асфальтирование.