В Ливанской Республике на билбордах появился президент России Владимир Путин с Кораном в руках, передает СМИ.

Отмечается, что на улицах Ливана развесили фотографию Путина, сделанную во время недавнего визита президента РФ в дагестанский город Дербент.

На фото глава РФ двумя руками держит Коран, подаренный в Дербенте. Билборд подписан фразой "Страж и защитник религий".

Также на баннере изображена карта России в цветах государственного триколора. При этом на карте РФ нет аннексированных территорий Украины: Крыма, ЛДНР, Херсонской области.