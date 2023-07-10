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Путин с Кораном в руках появился на билбордах в Ливане

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- Бакыт Стамов
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В Ливанской Республике на билбордах появился президент России Владимир Путин с Кораном в руках, передает СМИ.

Отмечается, что на улицах Ливана развесили фотографию Путина, сделанную во время недавнего визита президента РФ в дагестанский город Дербент.

На фото глава РФ двумя руками держит Коран, подаренный в Дербенте. Билборд подписан фразой "Страж и защитник религий".

Также на баннере изображена карта России в цветах государственного триколора. При этом на карте РФ нет аннексированных территорий Украины: Крыма, ЛДНР, Херсонской области.


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URL: https://www.vb.kg/431003
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