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Григорий Лепс: Как же я теперь проживу без Казахстана, Кыргызстана?

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Российский певец Григорий Лепс прокомментировал отмену своих концертов на территории Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, передает СМИ.

По словам артиста, у него "хватает работы" в России и других "дружественных государствах". По мнению певца, "музыка должна быть вне политики".

Как же я теперь проживу без Казахстана, Киргизстана и прочего? Большинство людей там абсолютно нормальные, есть горстка каких-то крайне левых или крайне правых - им заплатили по 20 долларов, вот они и рады стараться. А в остальном мне всё равно, – цитирует Лепса "Говорит Москва".

Певец добавил, что ему, как гражданину России запрещён въезд фактически во все страны мира, но он "счастлив на родине".

Они хозяева своей страны, они имеют право кого-то пускать, кого-то не пускать, но к музыке это не имеет никакого отношения. По-видимому, их раздражает моя позиция по поводу СВО, как я служу своему отечеству и делаю всё, чтобы помочь нашим ребятам. Бог с ними. История нас рассудит, а всё остальное меня не волнует абсолютно, – констатировал Лепс.

Напомним, концерты Григория Лепса были отменены в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. Некоторые связывали это с гражданской позицией артиста, который пообещал выплачивать российским военным по 1 млн рублей за уничтоженные танки "Leopard".


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URL: https://www.vb.kg/431004
Теги:
Россия, артисты эстрады
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