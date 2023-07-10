ГКНБ: В госучреждении "Унаа" выявлена крупная коррупционная схема

В структурных подразделениях ГУ "Унаа" выявлена коррупционная схема по незаконному ввозу и таможенному оформлению грузовых автомашин. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, должностные лица региональных отделов ГУ "Унаа" при МВД КР, вступив в преступный сговор с отдельными гражданами Республики Казахстан и Кыргызской Республики с целью извлечения материальной выгоды, создали незаконный канал ввоза и таможенного оформления, путем предоставления поддельных таможенных документов стран членов ЕАЭС, что привело к нанесению ущерба государственному бюджету в особо крупном размере.

В частности, должностными лицами межрегионального сектора ГУ "Унаа" при МВД КР была зарегистрирована грузовая автомашина марки Volvo FH480, 2009 года выпуска на основании ГТД Республики Казахстан. Согласно ГТД, сумма таможенной пошлины составила 1230 долларов США (105 850 сомов), вместо установленного единым таможенным тарифом ЕАЭС 16 000 (шестнадцать тысяч) долларов США по курсу НБ КР, т.е. 1 млн 400 сом.

При этом, только в период с января по май 2022 года по указанной коррупционной схеме на территорию Кыргызской Республики было ввезено и поставлено на учет более 300 грузовых автотранспортных средств.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление фактических обстоятельств дела, причастности должностных лиц, и суммы нанесенного ущерба.