Кубатбек Рахимов прокомментировал предложение Александра Лукашенко

Об объединении ШОС, БРИКС и ЕАЭС говорить сейчас крайне преждевременно, так как каждая из этих организаций не достигла предела своей компетентности. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился эксперт Валдайского клуба и исполнительный директор Центра стратегических решений "Аппликата Кубатбек Рахимов.

По его словам, пытаться объединить сегодня эти организации будет не очень эффективно.

"Интересы БРИКС более глобальны, интересы ШОС – это регионы, а ЕАЭС – по сути проект бывших советских стран. Соответственно, кроме пиар-результата это ничего не даст. Даже обратите внимание, что на прошедшем саммите ШОС были два момента, которые лично меня, как эксперта в области интеграции, насторожили.

Первый момент – это то, что Индия отказалась подписываться под Декларацией по китайскому проекту "Один пояс – один путь".

Второй момент, и Токаев, и Жапаров заявили, что ШОС не смог себя реализовать как экономический союз. По сути нет ни одного крупного экономического проекта, который был бы реализован в рамках этой организации.

Ваш покорный слуга говорил еще 7 лет назад о том, что без финансовых инструментов ШОС обречен быть просто клубом по интересам, к сожалению, так и получается. То есть с вступлением Индии и Пакистана мы импортировали один из самых серьезных региональных конфликтов, который в нынешнем состоянии тлеет с 1971 года.

Соответственно, как мы можем говорить, что ШОС может себя реализовывать внутри БРИКС, если она не может снять с повестки дня такие конфликты, как между Индией и Пакистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном и так далее. Мы должны быть реалистами. Соответственно, тот момент, что из итоговой Декларации пропало упоминание про общие финансовые институты говорит о том, что мы пока лебедь, рак и щука. То есть внутри ШОС нам нужно еще доказать свою экономическую дееспособность", - сказал Рахимов.

Эксперт предлагает преобразовать ШОС в Большое Евразийское партнерство (БЕП) и перенести столицу организации в Кыргызстан.

"Кстати, в этом проекте членами БЕП являются и европейские страны, но, конечно, вряд ли мы увидим их в этой организации, но проект имеет право на жизнь. Впрочем, я бы все равно советовал бы переименовать организацию в БЕП и перенести столицу ШОС в одну из стран Центральной Азии, в частности, в Кыргызстан. Предпосылки к этому есть и не одна. Во-первых, Индии не совсем комфортно, что Китай модерирует все процессы в рамках организации. Более того, мы видим, что Индия стала отдаляться от России, больше занимать нейтральную позицию. Поэтому было бы целесообразнее перенести столицу ШОС на нейтральную территорию.

На уровне ЕАЭС проблем вагон и малая тележка. По договору ЕАЭС, который был нами подписан, мы своих целей достигли только половины.

То есть, перед тем, как замахиваться на объединение каких-либо межконтинентальных глобальных структур, нам бы вначале разобраться у себя на континентальном уровне. Проще говоря, чтобы объединить все три организации, надо чтобы каждая из них достигла предела своей компетенции", - добавил он.

Напомним, ранее на саммите ШОС президент Беларуси Александр Лукашенко предложил объединить ШОС, ЕАЭС и БРИКС в единую организацию.