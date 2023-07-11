В Оше на улице Алайской начался капитальный ремонт дороги

В Оше началась работа по капитальному ремонту дороги по улице Алайская и прилегающей улице. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По ее данным, градоначальник Бакытбек Жетигенов ознакомился с ходом работ по реконструкции дороги по улице Алайская. В настоящее время здесь началась комплексная работа по капитальному асфальтированию дороги.

Кроме того, со стороны соответствующих служб и предприятий одновременно проводится работа по покраске фасадов многоэтажных домов по данной улице, строительству площадки с мусоросортировочными контейнерами, переносу коммунальных сетей.

Общая протяженность реконструкции дороги на данном участке составляет 700 м.