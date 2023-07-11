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В Оше на улице Алайской начался капитальный ремонт дороги

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В Оше началась работа по капитальному ремонту дороги по улице Алайская и прилегающей улице. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По ее данным, градоначальник Бакытбек Жетигенов ознакомился с ходом работ по реконструкции дороги по улице Алайская. В настоящее время здесь началась комплексная работа по капитальному асфальтированию дороги.

Кроме того, со стороны соответствующих служб и предприятий одновременно проводится работа по покраске фасадов многоэтажных домов по данной улице, строительству площадки с мусоросортировочными контейнерами, переносу коммунальных сетей.

Общая протяженность реконструкции дороги на данном участке составляет 700 м.


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URL: https://www.vb.kg/431028
Теги:
мэрия, Ош, ремонт дорог
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