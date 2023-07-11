В Бишкеке появится новый бассейн

Мэрия Бишкека подписала соглашение с Федерацией триатлона КР о государственно-частном партнерстве по капитальному ремонту бассейна при школе-гимназии №69. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Ремонт начнется в ближайшее время.

Планируется проведение следующих видов работ: ремонт и модернизация системы подачи и фильтрации воды, душевых, раздевалок, тренерской, административных и технических помещений.

Также по соглашению планируется ремонт спортивного зала школы и бегового атлетического круга, обновив их резиновым современным покрытием.

Ожидаемые сроки ремонта составляют от 5 до 7 месяцев. Объем инвестиций, привлеченных от Федерации и партнеров, превышает 30 000 000 сомов".