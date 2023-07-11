В Нарыне появились стенды с QR-кодом, указывающие путь для туристов

В Нарынской области появились стенды с QR-кодом, указывающие путь для туристов. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, по инициативе ООБДД Нарынской области для обеспечения безопасности туристов и создания полноценных условий для их отдыха, вывешиваются информационные стенды с 10 "QR" кодами.

С помощью этого "QR"-кода туристы, приехавшие в Нарынскую область, могут посмотреть на своем мобильном телефоне, где в Нарынской области есть места отдыха, рестораны и услуги автосервиса, а также карты дорог.