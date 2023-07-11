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В Иссык-Ате милиция обезвредила преступную группу барсеточников

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- Назгуль Абдыразакова
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В Иссык-Атинском районе милиция раскрыла крупную серию краж, совершаемых на автомобильных трассах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, раскрытие серийных краж началось после того, как накануне взяли с поличным четверых лиц. Правоохранительные органы задержали участников преступной группы, промышлявшей кражей денежных средств и вещей из большегрузных фур.

Банда барсеточников действовала на трассах и специализировалась на краже имущества из салонов припаркованных грузовиков. Обычно дальнобойщики продолжительное время ожидают своей очереди на погрузку или же на

таможне. И как оказалось, салоны некоторых автомобилей подвергались полной "ревизии" преступниками.

Так, в начале июля в милицию обратился тридцатидвухлетний житель Чуйской области с просьбой принять меры в

отношении неизвестных лиц, которые 17 июня 2023 года примерно в 15.00 часов на объездной дороге близ села Новопокровка похитили денежные средства в сумме 6000 сомов из салона грузового автомобиля марки "Форд".

По словам заявителя злоумышленники скрылись на автомашине марки БМВ-525 с неустановленными государственными номерами.

6 июля 2023 года в ОВД обратился тридцатидевятилетний житель г. Балыкчы Иссык-Кульской области с заявлением о принятии мер в отношении неизвестных, которые 5 июля 2023 года примерно в 16.00 часов на объездной автодороге близ села Маевка совершили кражу сотового телефона из салона грузовой автомашины марки "МАЗ".

5 июля 2023 года в районную милицию с заявлением обратился сорокатрехлетний гражданин с просьбой принять меры по факту совершенной кражи. Примерно в 16.00 часов того же дня, на объездной автодороге близ села Хунчи неизвестные лица похитили денежные средства в сумме 10500 сомов из салона грузовой автомашины марки "Мерседес".

Кроме этого имеются другие заявления от потерпевших.

Оперативники уголовного розыска Чуйского ГУВД и Иссык-Атинского РОВД разрабатывали и выслеживали преступную группу в течение пяти месяцев.

Сотрудники уголовного розыска сообщают, что вышли на след именно тех, кого искали в течение нескольких месяцев.

По полученным данным в преступную группу входят более 10 человек. Занимаясь кражами с автомобилей, они постоянно оттачивали своё преступное "мастерство". На дело выходили всегда на легковых автомашинах, и каждый раз брали в аренду различные марки. Всякий раз совершали кражи, воспользовавшись невнимательностью водителей фур. Как

оказалось, большинство дальнобойщиков не закрывают свои двери и барсеточники проникали в салон беспрепятственно.

В настоящее время по подозрению в причастности к многочисленным преступлениям задержаны:

– гражданин З.Ж. 1996 г.р., уроженец г. Балыкчы Ысык-Кульской области, ранее 28 раз судим.

– гражданин Дж. Д. 1997 г.р., уроженец Иссык-Атинского района Чуйской области, ранее несколько раз судим.

– гражданин Ж.А. 2001 г.р., уроженец Тюпского района Иссык-Кульской области, ранее судимый, освободился из мест заключения примерно месяц назад.

– гражданин Н. уулу А. 2002 г.р., уроженец Ак-Талинского района Нарынской области, ранее несколько раз судим.

Все задержанные были водворены в ИВС ОВД Иссык-Атинского района. На момент задержания участники преступной группы передвигались на автомашине "Хонда", которую тоже взяли в аренду.

"Указанные лица подозреваются в совершении серии краж на территории других районов и городов. Поражает география преступной деятельности задержанной банды. По предварительным данным барсеточники совершали

налеты на припаркованные машины в Таласской области, в г.Балыкчы Иссык-Кульской области, Жайыльском районе Чуйской области и др. В Жайыльском районе сотрудники милиции также задержали двоих членов этой преступной группы.

В настоящее время по вышеуказанным фактам возбуждено ряд уголовных дел по ст.205 "Кража" УК Кыргызской Республики. Осуществляется комплекс следственно-оперативных мероприятий. Принимаются меры по задержанию остальных членов преступной группы" - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/431036
Теги:
задержание, кража, Чуйская область, милиция
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