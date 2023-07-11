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В Подмосковье парню сняли скальп из-за зеленых волос (осторожно фото)

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В подмосковной Электростали возле алкомаркета неизвестные напали на 19-летнего парня и срезали скальп. По словам очевидцев, причиной конфликта стала прическа москвича - его волосы были покрашены в зеленый цвет.

Парень увлекался панк-музыкой, аниме и часто красил волосы в разные оттенки. Во время потасовки нападавшие мужчины взяли нож и срезали часть кожи с головы, а после сбежали с места преступления. Помощь ему оказали случайные прохожие, которые увидели, как парень сидит в луже крови около магазина.

На кадрах, которые опубликовали очевидцы, заметно, что 19-летний парень практически не двигается. Один из прохожих спрашивает: "Это, получается, твои белые вырезали?", на что москвич отвечает: "Зеленые".

МВД по Московской области организовало проверку по факту произошедшего. Одного из нападавших им удалось задержать. Им оказался житель Республики Коми.

Источник: msk1


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URL: https://www.vb.kg/431040
Теги:
нападение, Москва, пострадавшие
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