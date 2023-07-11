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Нургазы Анаркулов: Александр Анатольевич, искренне поздравляю вас

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Журналист Нургазы Анаркулов на своей странице в соцсети поздравил с днем рождения гендиректора ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек"" Александра Анатольевича Рябушкина.

"Дружба не имеет национальности. Есть у меня хороший русский друг Александр Анатольевич Рябушкин и сегодня у него день рождения.

Уже много лет я знаю Александра Анатольевича и вместе мы пережили взлеты и падения. Будучи скромным человеком, он остается большим патриотом нашей страны. Пусть никто не обижается, но мало кто из русских граждан может похвастаться такой любовью к кыргызскому народу.

Чистосердечный, добрый, душевный человек. Он отличный журналист и организатор. На протяжении многих лет, он искренне трудится во имя роста и развития Кыргызстана, мира и солидарности народа. Хочу отметить, что и сегодня, руководя "Вечеркой", он неустанно трудится на благо нашей страны. В любое время я вижу, что он радуется хорошим начинаниям в Кыргызстане и переживает, если что не так идет в стране.

Александр Анатольевич, искренне поздравляю Вас с днем рождения! Желаю Вам крепкого здоровья, огромной энергии, мужества и благополучия! Пусть ваше сердце всегда бьется для Кыргызстана и пусть ваше перо служит кыргызскому народу!

С уважением, ваш младший друг Нургазы Анаркулов".


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URL: https://www.vb.kg/431051
Теги:
Нургазы Анаркулов, Александр Рябушкин
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