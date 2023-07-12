Хирург-эндоскопист Маманов: ожирение нельзя вылечить диетами

"Проблема лишнего веса до сих пор остается в числе самых острых в сфере здоровья. Борьба с лишним весом - одна из причин увлечения диетами, бегом или занятиями в фитнес-клубах. Однако встречаются случаи, когда спорт и правильное питание не помогают, - сказал в интервью vb.kg Нурдин Маманов, хирург-эндоскопист, главный врач клиники ЮРФА. - Тем, кто уже потерял надежду похудеть, медики предлагают бариатрию - хирургическое вмешательство, способствующее снижению веса. И могу не без гордости сказать, что в Кыргызстане уже успешно проводятся бариатрические операции".

- Но пока это новое направление в хирургии?

- История бариатрической хирургии насчитывает более 50 лет. Это достаточный срок, чтобы накопить солидный опыт. Но мы, в частности, начали серьезно заниматься бариатрической медициной в 2018 году, когда на научных конференциях услышали доклады казахстанских и российских специалистов о проводимых ими операциях именно в области бариатрической хирургии. Нас их работы заинтересовали. Тем более, что уже тогда к нам обращались пациенты с проблемами ожирения, с просьбами помочь им убрать жир на животе и т.д.

Изначально наши первые шаги были сделаны в сторону установки желудочных баллонов. С 2019 года по сегодняшний день мы поставили более сорока желудочных баллонов. Однако убедились, что это все-таки временная процедура, имеющая свои показания и противопоказания. Хотя в то же время она является одной из самых безопасных бариатрических процедур, когда пациент не подвергается абсолютно никакому риску: устанавливается желудочный баллон, и в тот же день человек выписывается домой. Но мы заметили, что после удаления баллона пациент в течение двух-трех месяцев обратно набирает исходный вес, поэтому желудочные баллоны мы относим к процедуре временной.

Более долгосрочный эффект и результаты дают лапароскопические операции, которые проводятся в операционной специалистом по бариатрической хирургии вместе с мультидисциплинарной командой. Эти операции дают более стойкий пожизненный результат. Пройдя специализацию по бариатрической хирургии сначала в Санкт-Петербурге, потом в Астане, мы стали постепенно осваивать эти операции. Для проведения мастер-классов приглашали специалистов из Астаны, в частности, президента Казахстанского общества бариатрических и метаболических хирургов, профессора Орала Оспанова, который сделал первую бариатрическую операцию в Кыргызстане, и тогдашнего президента Российского общества эндоскопических и бариатрических хирургов Александра Неймарка из Санкт-Петербурга, с которыми мы до сих пор коллегиально тесно поддерживаем профессиональные связи. А некоторые операции проводим с коллегами из России и Казахстана.

И на сегодняшний день имеем потрясающие результаты. Практически все наши пациенты утверждают, что если бы они знали, что бариатрическая хирургия имеет место в медицине, то сделали бы эту операцию 5-10 лет назад, не теряя столько времени жизни, потому что они на себе испытывают и чувствуют, как кардинально меняется их жизнь.

Бариатрическая хирургия лечит не только ожирение, но и сопутствующие заболевания, среди которых сахарный диабет второго типа, гипертоническая болезнь, одышка, боли в суставах и позвоночнике, изменения в телосложении. Такое лечение еще и позитивно воздействует на пациента. Он чувствует себя удовлетворительно здоровым. Буквально вчера одна наша пациентка написала мне, что "прошло всего лишь два месяца, а у меня минус 20 кг, и я очень довольна". А ведь это только начало предстоящего пути по результатам бариатрической операции.

- Судя по вашим словам, вы освоили разные виды бариатрических операций?

- Да. Это и продольная резекция желудка, то есть уменьшение объема желудка, которая в течение года дает эффективное снижение веса до 90 процентов избыточной массы тела. На сегодняшний день мы успешно сделали более 30 таких операций. Люди постепенно вникают и приходят к нам.

Второй тип операции – это мини гастрошунтирование, которое показано при ожирении и ассоциируется с сахарным диабетом второго типа. Такую операцию необходимо делать лицам не только с ожирением, но и с сахарным диабетом. В этой операции необходимо достичь большего метаболического эффекта, который обеспечит полное исключение всасывания углеводов, жиров, что в конечном итоге приводит к стойкому снижению сахарного диабета уже пожизненно. То есть пациенты практически полностью исключают инъекции инсулина, прием сахароснижающих препаратов, и сахарный диабет полностью излечивается в 95-98 процентах случаев. Это уже доказано, и данная операция находится на вооружении метаболических хирургов на международном уровне и описана в клинических протоколах, в обществах хирургов-эндоскопистов, диабетологов и т.п. Такие операции, как я уже сказал, мы делаем с привлечением специалистов из Астаны и Санкт-Петербурга.

Единственным преткновением для бурного развития бариатрии является дороговизна подобных операций. Они относятся к категории дорогостоящих. Высокая стоимость процедур связана с тем, что при их выполнении используются только одноразовые сшивающие и режущие инструменты, кассеты американского или турецкого производства, которые не производятся в СНГ.

Мы знаем, что люди едут делать эти операции в Германию, в Турцию, в Израиль. Соответственно за рубежом их стоимость выше, как минимум, тысяч десять долларов. Если рассматривать ситуацию в аспекте цены, то операция по продольной резекции желудка стоит у нас раз в пять дешевле. Есть еще один положительный аспект: очень важно, чтобы пациент после бариатрической операции не разрывал тесную связь с оперирующим хирургом, чтобы он был доступен, находился поблизости с больным.

Как показывает опыт, как только теряется эта обратная связь, больные начинают нарушать диету, снова набирают вес, поэтому их надо постоянно вести, оказывать консультативную помощь и, образно говоря, держать за руку, чтобы результаты были такими, какими их ожидают увидеть хирург и пациент.

Пока не существует рекомендаций по выбору какого-то определенного вида вмешательства для конкретного пациента. Вид операции определяется совместно хирургом и пациентом, исходя из результатов обследований, образа жизни пациента, избытка массы тела, наличия сопутствующих заболеваний и т. д. Какой-то универсальной операции не существует. Каждая имеет свои особенности. Чаще всего в нашем центре выполняется продольная резекция желудка. При выборе вида операции учитываются и пожелания пациента, ведь позитивный настрой и вера в конкретный подход значительно упрощают реабилитацию.