Бишкекский муниципалитет решил проблему питьевой воды

Мэрия столицы в оперативном порядке завершила плановые ремонтные работы на водозаборе "Кок-Жар". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, бригаде ПЭУ "Бишкекводоканал" понадобились сутки, чтобы сделать большой объем работ, запланированный на двое суток.

Так, проведена дезинфекция резервуаров и выполнены необходимые операции на городских сетях водопровода.

В результате этих действий обеспечено оптимальное качество питьевой воды и надежная работа системы водоснабжения.

Благодаря проведенным работам, с утра, 12 июля, во всём городе будет обеспечена стабильная подача питьевой воды, в том числе и в жилой массив "Арча-Бешик".