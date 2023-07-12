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Бишкекский муниципалитет решил проблему питьевой воды

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- Назгуль Абдыразакова
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Мэрия столицы в оперативном порядке завершила плановые ремонтные работы на водозаборе "Кок-Жар". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, бригаде ПЭУ "Бишкекводоканал" понадобились сутки, чтобы сделать большой объем работ, запланированный на двое суток.

Так, проведена дезинфекция резервуаров и выполнены необходимые операции на городских сетях водопровода.

В результате этих действий обеспечено оптимальное качество питьевой воды и надежная работа системы водоснабжения.

Благодаря проведенным работам, с утра, 12 июля, во всём городе будет обеспечена стабильная подача питьевой воды, в том числе и в жилой массив "Арча-Бешик".


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URL: https://www.vb.kg/431060
Теги:
вода, Бишкек, мэрия
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