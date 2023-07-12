До сентября необходимо уплатить налог на авто, дома и земельные участки

Государственная налоговая служба напоминает налогоплательщикам о приближающихся сроках уплаты ряда налогов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, до 1 сентября текущего года необходимо уплатить:

– налог на транспортное средство,

– налог на жилые дома, квартиры (не используемые для предпринимательской деятельности),

– налог на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки.

В случае несвоевременной уплаты налога физическим лицам предусмотрен штраф в сумме 1000 сомов, юридическим лицам – 5 тысяч сомов.

Налоги можно оплатить без посещения налогового органа, используя онлайн способы. Это – кассы любого банковского учреждения, почтовые отделения, платежные и POS-терминалы, мобильный и интернет-банкинг, платежные карты или другие периферийные устройства.

При оплате необходимо ввести соответствующие реквизиты. Для налога на транспорт следует указать район или город регистрации имущества, ИНН владельца, государственный номер транспорта и сумму налога, для налога на жилье и приусадебные участки – район, город или айылный аймак нахождения имущества, ИНН владельца и сумму налога.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте.