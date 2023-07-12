Президент Узбекистана уволил 12 акимов прямо на совещании

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании уволил 12 акимов. Чиновников уволили за низкий уровень инвестиций и неудовлетворительную инвестиционную среду, передает СМИ.

Сообщается, что 11 июля на совещании под председательством президента были уволены акимы в Амударьинском, Кургантепинском, Бухарском, Миришкорском, Чиракчинском, Хатырчинском, Пайярыкском, Аколтинском, Гулистанском, Акурганском районах, и в городах Навои и Янгиюль.

Помимо этого, Мирзиёев поручил Генпрокуратуре расследовать деятельность акимов и обеспечить соблюдение законности.

Он заявил, что стране необходимо создать новые высокооплачиваемые рабочие места и увеличить производство продукции для конкуренции на мировом рынке.

Президент Узбекистана также отметил положительный пример привлечения $50 млн в Андижан, Булакбашинский, Рамитанский, Галляаральский, Фаришский, Карманинский, Давлатабадский, Чустский, Каттакурганский и Сырдарьинский районы, где благодаря инвестициям были созданы 50 тыс. рабочих мест, доходность составила 1 трлн сумов.