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Около 7 тысяч мигрантов депортировано из РФ в 2023 году

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Сотрудники МВД РФ приняли около семи тысяч решений об административном выдворении и депортации иностранцев за пределы России за время первого этапа оперативно-профилактической операции "Нелегал-2023". Об этом во вторник ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В отношении иностранных граждан принято порядка семи тысяч решений об административном выдворении и депортации за пределы РФ. Возбуждено более двух тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, незаконным оборотом оружия и незаконным пересечением государственной границы", - сказала она.

Волк добавила, что в ходе операции сотрудники МВД и ФСБ России выявили порядка 45 тыс. нарушений миграционного законодательства, "в том числе более 33 тыс. нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания иностранных граждан на территории РФ".

Помимо этого, участники операции задокументировали более 12 тыс. нарушений осуществления иностранцами трудовой деятельности, выявили 273 лица, находящихся в федеральном и международном розыске.

Источник: ASIA-Plus


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URL: https://www.vb.kg/431065
Теги:
миграция, Россия
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