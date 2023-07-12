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На перевале Тоо-Ашуу будут введены временные ограничения на движение

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- Назгуль Абдыразакова
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С 12 по 18 июля 2023 года в связи с ремонтом и обновлением внутренней дороги тоннеля им. К. Кольбаева на перевале Тоо-Ашуу, расположенного на 129-131 км автодороги Бишкек-Ош, вводятся ограничения на движение автомобилей по тоннелю. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, время закрытия туннеля:

- с 05:00 до 08:00;

- с 10:00 до 12:00;

- с 14:00 до 16:00.

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения призывает водителей заранее планировать дальние поездки, при возможности воздержаться от дальних поездок в ночное время. Также для собственной безопасности призывают строго соблюдать правила безопасности дорожного движения, не превышать установленную скорость, и не выезжать встречную полосу.


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URL: https://www.vb.kg/431072
Теги:
Ош, перекрытие дорог, Бишкек, автомобили
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