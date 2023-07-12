Анализ инвестиций в недвижимость Астаны: где получить максимальную отдачу

Инвестиции в недвижимость – проверенный способ получения дохода и защиты имеющихся средств от инфляции. Чтобы актив приносил максимум прибыли, важно ответственно подойти к его выбору. Рассмотрим, какие объекты стоит выбирать, чтобы не прогадать с вложениями.

Жилье под аренду

Купить квартиру в столице могут далеко не все казахстанцы, поэтому рынок аренды жилья всегда будет иметь свою целевую аудиторию. По подсчетам аналитиков, максимальный срок, за который арендодатель сможет вернуть вложенные средства, составляет 13 лет. То есть рассчитывать стоит примерно на доход в 8-10% за год при долгосрочной аренде. Однако, выбрав "правильный" объект в Астане, можно сократить этот срок до 7 лет. Чтобы актив окупился как можно быстрее, придерживайтесь таких рекомендаций:

Вкладывайтесь в новостройки. Во-первых, на стадии строительства можно купить дешевые двухкомнатные квартиры в Астане. Во-вторых, жилье на вторичном рынке обесценивается, а арендаторы предпочитают платить за комфортные условия проживания. Выбирайте квартиру в районе с развитой инфраструктурой и транспортным сообщением. Сделайте качественный ремонт и наполните квартиру необходимой мебелью и техникой. Мониторинг цен прошлого года показал, что наивысшую доходность демонстрируют квартиры с дизайнерским ремонтом. Месячная аренда такого объекта может вдвое превышать сумму за съем квартиры без ремонта.

Ускорить "отдачу" можно сдавая жилье посуточно. В таком случае годовой доход может составить до 20%. Но этот вариант требует больше времени со стороны владельца и более пристального присмотра за объектом.

Перепродажа квартиры

Тенденция инвестиций в новостройки с целью последующей продажи также сохраняет популярность. Это достаточно быстрый способ получения прибыли.

Наибольшим спросом среди инвесторов пользуются 1- и 2-комнатные квартиры класса эконом или комфорт, стоимостью до 25 000 000 тг. Такие объекты можно легко и выгодно продать после введения в эксплуатацию. При грамотных расчетах, чистая прибыль может составить до 50%. Поэтому не смотря на цены, продажа квартир Астаны, а также в Алматы и Шымкенте, не останавливается. Правда, при покупке объекта важно учитывать такие факторы:

Сроки строительства. Репутация застройщика. Ликвидность квартиры.

Рассматривая вариант перепродажи, важно учитывать тенденции рынка недвижимости на ближайшие годы. Так, соцопросы показывают рост интереса среди казахстанцев к малоэтажным и частным домам.

Поскольку рынок недвижимость – система активная и изменчивая, владельцу объекта важно всегда держать руку на пульсе, анализировать ситуацию, быть готовым к оперативному решению бытовых и технических вопросов. Только при таком ответственном подходе вы будете получать прибыль и удовольствие от полученных денег.