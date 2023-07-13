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В Караколе дорога после ремонта разрушилась. Возбуждено уголовное дело

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- Бакыт Басарбек
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Прокуратурой Иссык-Кульской области проведена проверка законности реконструкции автомобильной дороги протяженностью 1.4 км. по улице Кыдыр-Аке в городе Каракол, сообщает пресс-служба ГП КР.

"Установлено, что в результате незаконных действий должностных лиц Дирекции фонда развития Иссык-Кульской области и подрядчика в лице ОсОО "Д", выразившиеся в завышении объемов выполненных работ и некачественном строительстве дороги, что в итоге привело к разрушению дороги спустя менее 6 месяцев с момента принятия в эксплуатацию.

В результате государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 1 млн. 792 тысяч 887 сомов,.

По данному факту прокуратурой области возбуждено уголовное дело по статье 337 (Злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса Кыргызской Республики и в настоящее время проводится расследование.


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URL: https://www.vb.kg/431085
Теги:
Иссык-Кульская область, Каракол, ремонт дорог, уголовное дело, прокуратура
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