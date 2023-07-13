В Караколе дорога после ремонта разрушилась. Возбуждено уголовное дело

Прокуратурой Иссык-Кульской области проведена проверка законности реконструкции автомобильной дороги протяженностью 1.4 км. по улице Кыдыр-Аке в городе Каракол, сообщает пресс-служба ГП КР.

"Установлено, что в результате незаконных действий должностных лиц Дирекции фонда развития Иссык-Кульской области и подрядчика в лице ОсОО "Д", выразившиеся в завышении объемов выполненных работ и некачественном строительстве дороги, что в итоге привело к разрушению дороги спустя менее 6 месяцев с момента принятия в эксплуатацию.

В результате государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 1 млн. 792 тысяч 887 сомов,.

По данному факту прокуратурой области возбуждено уголовное дело по статье 337 (Злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса Кыргызской Республики и в настоящее время проводится расследование.