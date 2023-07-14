РФ поможет КР реализовать два новых энергопроекта: "Куланак" и "Бала-Саруу"

Проблема нехватки электроэнергии вскоре будет решена в Кыргызстане. Произойдет это благодаря инвестициям из России.

Сейчас ведутся работы сразу по двум крупным энергопроектам. Церемония подписания соглашения о выделении средств для завершения уже начатого объекта, электростанции "Бала-Саруу" прошла в Таласской области с участием представителей энергосектора страны и высокопоставленных чиновников. Она строится на Кировском водохранилище и будет вырабатывать свыше 90 миллионов киловатт-часов в год, сообщает rg.ru .

РКФР, как ожидается, направит в проект сумму, эквивалентную 10 миллионам долларов.

В проект входит строительство не только генерирующего объекта, но и высоковольтной линии, которая соединит ГЭС с национальной энергосистемой, а также реконструкцию двух высоковольтных подстанций.

Ранее РКФР и Евразийский банк развития (ЕАБР) подписали соглашение о совместном финансировании строительства ГЭС "Куланак" мощностью 100 мегаватт в Нарынской области. Фонд выделит 44 миллиона долларов, столько же в проект направит ЕАБР. Ее запуск поможет сократить энергодефицит в стране почти на 20 процентов.

Также обсуждается возможность создания единого рынка электроэнергии между Россией и Кыргызстаном. Проект будет способствовать развитию конкурентоспособности республики на международном рынке и сокращению дефицита энергии непосредственно в самой стране.

Источник: ВЭС24