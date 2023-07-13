Возможно ли объединение ШОС, БРИКС и ЕАЭС в единый союз? Мнение экспертов

Президент Беларуси Александр Лукашенко на последнем заседании Совета глав государств Шанхайской организации предложил идею объединения ШОС, БРИКС и ЕАЭС в единую организацию, отметив, что таким образом участникам всех союзов будет проще противостоять давлению со стороны Запада. Позже данное предложение прокомментировал журналистам и специальный представитель президента РФ Владимира Путина по делам ШОС Бахтиер Хакимов, который не исключил осуществление этой идеи, но в тоже время отметив, что пока о конкретных перспективах говорить рано.

"В чем смысл идеи понятно - ключевые участники во всех трех союзах одни и те же: Россия, Индия и Китай. Поэтому объединение выглядело бы логично", - сказал он.

Насколько возможен данный союз и о том, какие условия для этого необходимы, мы поговорили об этом с экспертами в области международных отношений.

Политолог Бакыт Бакетаев, к которому мы обратились за комментариями, убежден, что объединение международных организаций вполне возможно на фоне все усиливающегося разделения мира на восток и запад.

"Под западом я понимаю страны Европы и и США. Япония также временно относится к западной части. Так как при возникновении определённых диалектических обстоятельств Япония легко уйдёт на запад. Далее составим восточный полюс мира. Россия, Китай, страны Центральной Азии, арабские страны, Африка и некоторые южноафриканские страны. Так что я думаю все к тому и идет. Другое дело, что пока данные союзы не полностью раскрыли свой потенциал. Если, к примеру, ЕАЭС хоть как-то институализировался в рамках того же таможенного законодательства, то ШОС и БРИКС пока остаются больше диалоговыми площадками. Поэтому на недавнем саммите ШОС и поднимался насущный вопрос о создании банка развития, который даст возможность странам объединения осуществлять совместные экономические проекты, но пока все это только в перспективе", - сказал эксперт.

Руководитель Института социально-политических исследований Денис Бердаков в свою очередь напомнил о том, что предложение об объединении ШОС, БРИКС и ЕАЭС исходит от той страны, которая сегодня нуждается в максимальном международном признании и расширении экономических контактов. Тем более, отметил он, некоторые из этих объединений пока не выполнили поставленных перед ними задач.

"Понятно, что для стран Центральной Азии этот вопрос пока не столь важен. Это первый момент. Второй момент, действительно ядро этих объединений, практически, совпадает, хотя БРИКС – это, конечно, более глобальная организация, но нужно понимать, что институционально она пока еще не сформировалась полностью. Пока у этих межгосударственных объединений нет серьезно работающих банков развития и соответствующих экономических проектов. Вся их, скажем так, интеграционная деятельность очень позитивна, о многом говорится, но на конкретные проекты, к сожалению, пока влияет не очень сильно. И во многом это связано с тем, что ядро того же ШОСа – это Китай, Россия и Индия, которые имеют разные структуры экономики. У них нет единой валюты, нет свободных зон торговли, а без этого всего любая экономическая интеграция невозможна", - отметил политолог.

Денис Бердаков отметил, что необходимо создавать серьезные банки развития, которые будут выделять длинные инвестиционные деньги, в том числе и на исследования.

"Все страны, входящие в эти союзы, объективно пытаются создать новую более живую экономику и им для этого нужны собственные финансовые институты, своя валюта и финансовая инфраструктура, чтобы создать некий аналог G7 и G8. Понятно, что страны пытаются взаимодействовать, но по сути мы имеем дело, практически, с разными цивилизациями. Тот же самый БРИКС – это совокупность разных цивилизаций, которые по-прежнему связаны через западный финансовый мир и западное право. И если ШОС имеет хоть какие-то институциональные центры координации, то БРИКС пока остается больше диалоговой площадкой. ЕАЭС вполне работающий торгово-экономический таможенный союз. Так что пока идею объединения пока нельзя назвать перспективой, скорее это потенциальная возможность", - добавил он.

Первейшая задача на сегодняшний день, продолжил эксперт, чтобы каждая из вышеназванных организации максимально выполнила свое предназначение. Только после этого можно будет говорить о какой-либо дальнейшей интеграции.

"На примере Кыргызстана мы видим, что мы осуществляем торгово-экономическое и политическое взаимодействие со всеми союзами, в которых состоим. Стараемся поднять там главный и принципиальный для себя вопрос - что нам дает нахождение в тои или иной структуре. В частности, в ШОС мы поднимаем принципиальный вопрос касательно создания банков развития и инфраструктурных проектов. Мы видим, что Казахстан и Узбекистан очень активно нас в этом поддерживают.

В ЕАЭС мы также придерживаемся принципиальной позиции, выражающейся в отстаивании интересов наших товаров и мигрантов в России. У этой организации в отличие от двух других есть более конкретные экономические проекты. То же строительство газопровода из России через Казахстан, Узбекистан и косвенно Кыргызстан. В тоже время стоит отметить, что ЕАЭС на начальной стадии показал свою эффективность, создав единый рынок труда и товаров, но с точки зрения новых технологических цепочек пока буксует. ШОС же разумнее будет передать под полное финансирование Китая, так как де-факто это организация все же является китайской площадкой, но она не может пока развернуться в полноценные инфраструктурные проекты. Что же касается БРИКС, то здесь для стран Центральной Азии пока не видны перспективы. Поэтому будет более понятно, если, к примеру, Индия проявит большую инициативу и начнет более активно работать с регионом. Тем более, что это страна уже сотрудничает с Узбекистаном, строя через Иран мощнейший торгово-логистический путь. С другими странами Центральной Азии Индия также планирует осуществить ряд проектов. В целом, Центрально-Азиатский регион открыт для диалога с БРИКС и это вполне можно разумно использовать", - сказал Бердаков.

Источник: газета Шелковый путь