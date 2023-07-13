В Аламудунском районе выявили незаконно установленные сточные трубы

В Нижне-Аларчинском айылном аймаке Чуйской области 12 июля 2023 года инспекторы регионального управления Минприроды по городу Бишкек и Аламудунского района провели повторный рейд по выявлению незаконно установленных сточных труб, отходы которых впадают в местную коллекторно-дренажную систему. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время рейда были демонтированы незаконно установленные трубы, а домовладельцы и предприятия, которые их установили, были оштрафованы местным самоуправлением на основании статьи 246 кодекса о правонарушениях".