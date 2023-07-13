Подземка возле Восточного автовокзала после ремонта обрела новый облик

По поручению главы Свердловского района Максатбека Саргазакова в подземном переходе проведены работы по благоустройству подземного пешеходного перехода возле Восточного автовокзала. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, работниками МП "Бишкекасфальтсервис" уложена брусчатка, специалистами МП "Бишкексвет" проведены работы по подключению дневного освещения. В ближайшее время работниками МП "Тазалык" будут проведены работы по генеральной уборке, а также мойке лестниц и стен подземки.

За санитарным состоянием будет следить администрация восточного автовокзала.

"Дорогие горожане! Пожалуйста! Не разбивайте и не портите муниципальное имущество, ведь на их восстановление затрачиваются дополнительные человеческие ресурсы и финансы"- говорится в сообщении муниципалитета.