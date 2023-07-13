Садыр Жапаров подписал закон, усиливающий ответственность за захват земель

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон, усиливающий ответственность за самовольный захват земель. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Закон принят в целях недопущения незаконного захвата земель и строительства на них строений.

Принятым Законом изменения внесены в Уголовный кодекс Кыргызской Республики и Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, предусматривающие обстоятельства ужесточения ответственности за нарушение земельного законодательства, путем увеличения размеров штрафа, назначения наказания в виде лишения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Законом дополняется Уголовный кодекс Кыргызской Республики новыми статьями 2121 (Непринятие мер по недопущению самовольного захвата земель сельскохозяйственного назначения) и 2122 (Преднамеренное приведение земель в непригодное для использования в сельскохозяйственном производстве состояние).

Кроме этого, Законом предусмотрено поручение Кабинету Министров разработать и принять комплекс мер по:

– предупреждению, пресечению фактов незаконного самовольного захвата, расширения земель, а также контролю за использованием земель по целевому назначению;

– улучшению и рациональному использованию земель сельскохозяйственного назначения в целях обеспечения продовольственной безопасности".