Садыр Жапаров подписал закон, усиливающий ответственность за захват земель

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон, усиливающий ответственность за самовольный захват земель. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Закон принят в целях недопущения незаконного захвата земель и строительства на них строений.
Принятым Законом изменения внесены в Уголовный кодекс Кыргызской Республики и Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, предусматривающие обстоятельства ужесточения ответственности за нарушение земельного законодательства, путем увеличения размеров штрафа, назначения наказания в виде лишения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Законом дополняется Уголовный кодекс Кыргызской Республики новыми статьями 2121 (Непринятие мер по недопущению самовольного захвата земель сельскохозяйственного назначения) и 2122 (Преднамеренное приведение земель в непригодное для использования в сельскохозяйственном производстве состояние).
Кроме этого, Законом предусмотрено поручение Кабинету Министров разработать и принять комплекс мер по:
– предупреждению, пресечению фактов незаконного самовольного захвата, расширения земель, а также контролю за использованием земель по целевому назначению;
– улучшению и рациональному использованию земель сельскохозяйственного назначения в целях обеспечения продовольственной безопасности".