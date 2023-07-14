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Зарина Узбекова: Молодежь испытывает чувство вины перед родителями

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке при содействии ОФ "Институт развития молодежи" и его партнеров прошел форум "Ментальное здоровье имеет значение", где участников ждала интересная программа по современным психологическим практикам.

Программный директор данного общественного фонда Зарина Узбекова рассказала нашему изданию vb.kg о том, как в рамках проекта они работали с молодежью, какие проблемы у них имеются и с какими психологическими барьерами сталкиваются молодые кыргызстанцы.

Зачастую наше общество путает понятие психолога и психиатра

В рамках форума прошли йога-практика, психодиагностика и психокоррекция. Мы учим молодежь правильно выстраивать отношения с окружающими. Как вы знаете услуги психологов платные. У молодежи не всегда есть возможность воспользоваться помощью психолога. Зачастую наше общество путает понятие психолога и психиатра. В настоящее время молодежь подвергается различным стрессам. Они связаны с трудоустройством, безработицей и востребованностью. Бывает, что выпускник вуза в конце учебы понимает, что ошибся с выбором профессии. Когда молодые девушки выходят замуж и меняют свой семейный статус. Одним из главных факторов стресса могут быть разногласия с родителями, когда среди членов семьи нет взаимопонимания. Молодые люди испытывают чувство вины перед родителями, что они не оправдали их надежды, и что они менее успешны среди сверстников и так далее.

Совместно молодежь преодолевает стрессы быстрее и легче

"Работаю с молодежью с 2012 года, мы поняли, что только ментально здоровая молодежь способна делать свой вклад в развитие страны. Совместно с ведущими общественными фондами мы написали проект по данному направлению и создали группы взаимопомощи. Молодежь собирается в группах: обсуждает свои проблемы и понимает, что их объединяет схожие проблемы.

Мы привлекли молодых граждан из четырех регионов: это Баткенская, Ошская, Чуйская, Иссык-Кульская области плюс захватили города Ош и Бишкек. Для этого мы обучили 30 менторов.

После проделанных работ видим положительные изменения. Работая в сообществе, молодежь преодолевает стрессы быстрее и легче.

Есть категория девушек, которые выходят замуж и переживают, что у кого-то из членов семьи со стороны мужа плохое настроение. Психологи объясняют, что она не виновата за эмоциональное состояние другого человека.

Нет специальной литературы на кыргызском языке

К сожалению, во многих регионов Кыргызстана не хватает психологов. Роль соцпедагога в школах выполняют предметники (химики, математики и так далее)

Психологи страны заявляют, что если не поддерживать ментальное здоровье в тонусе, оно может прогрессировать в патологию.

У нас 80% населения кыргызскоговорящее и ни одной книги или руководства по психологии не было переведено на кыргызский язык. Если в регионе человек захочет самостоятельно заняться саморазвитием по психологии, то у него нет такой возможности.

В связи с этим мы запустили подкасты, куда пригласили экспертов со знанием кыргызского языка, которые отвечали на злободневные вопросы молодежи. Мы создали рекомендательные ролики, о том, как правильно выстраивать отношения в семье", - говорит Узбекова.


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URL: https://www.vb.kg/431105
Теги:
молодежь, Кыргызстан, психология
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