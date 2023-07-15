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Что выиграет ШОС от присоединения Ирана?

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- Бакыт Басарбек
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Полноценное членство Ирана в Шанхайской организации сотрудничества стало самым значимым событием прошедшего 23-го саммита ШОС, который в формате видеоконференцсвязи прошел под председательством Индии.

Иран таким образом стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которую уже входят Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Президент Ирана Эбрахим Раиси на заседании саммита подчеркнул необходимость более тесного взаимодействия между странами ШОС в области энергетики, информационных технологий, промышленности и сельского хозяйства. По его словам, это важно в том числе потому, что некоторые участники объединения подвергаются санкционному давлению.

"Шанхайская организация сотрудничества охватывает более 60% территории Евразийского региона, на которой проживает более 40% населения мира. Это огромный потенциал для развития торговли и углубления экономического сотрудничества в различных формах", - сказал он.

В связи с тем, что ШОС создавалась больше, как экономическое объединение, можно предположить, что в Иране, который, напомним, находится под санкциями западных стран, надеются посредством межгосударственного объединения выйти с наименьшими потерями в своем противостоянии с западом. Впрочем, зампредседателя комиссии парламента Ирана по вопросам экономики Голамреза Мархаба так и заявил журналистам, что это событие позволит странам Ближнего и Среднего Востока упрочить "здоровые торговые отношения без влияния Запада".

Политолог Бакыт Бакетаев также уверен, что от членства Ирана в ШОС выиграет как и сама Исламская Республика, так и остальные государства в международной организации. Эксперт напомнил, что Иран обладает третьим по объёму после Саудовской Аравии и Венесуэлы запасом нефти и занимает 5,5 % на мировом рынке торговли нефтепродуктами. Кроме этого, Иран обладает 16 % мировых запасов природного газа.

"Эти факторы, думается, еще сыграют свою важную роль в экономических отношениях между Ираном и другими странами ШОС. Вообще изначально главными задачами Шанхайской организации сотрудничества были провозглашены укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве и развитие экономического сотрудничества. Поэтому ШОС, в которую вошли многие восточные государства, уже в своем роде стал противовесом другим мировым экономическим объединениям", - отметил Бакетаев.

Политолог также напомнил, что в Иране очень развиты промышленность, в частности, металлургия, а также нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия.

С мнением эксперта в области международной политики согласился и общественный деятель Марс Черикчиев, который также уверен, что вхождение Ирана усилит авторитет организации и даст толчок более тесному экономическому сотрудничеству стран ШОС.

"Не забывайте, что страны ШОС занимают 65 % территории Евразии. Общая численность населения стран ШОС примерно равна 3,5 млрд человек, что составляет половину населения планеты. Вместе с Ираном это цифра равна почти 4,3 млрд человек. Добавьте к этому, что на очереди в ШОС находятся Беларусь, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Мьянма и Мальдивская Республика, многие из которых являются крупными экспортерами нефти. Поэтому можно предположить, что со временем ШОС станет одной из самых мощных международных организаций с мире, страны которой будут совместно защищать свои интересы. А это в свою очередь даст толчок новым проектам и может ускорить строительство железной дороги", - сказал он.

Источник: Шелковый путь


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URL: https://www.vb.kg/431113
Теги:
ШОС, Бакыт Бакетаев
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