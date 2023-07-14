Акылбек Жапаров принял участие в открытии детского центра "Ак илбирс"

Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров в рамках однодневной рабочей поездки в Джалал-Абадскую область принял участие в торжественном открытии оздоровительного комплекса и детского центра отдыха "Ак илбирс" при Государственном комитете национальной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"Глава кабмина отметил, что комплекс, находящийся в Базар-Коргонском районе был завершен в течение двух месяцев, при этом в нем созданы все условия для полноценного отдыха.

Председатель кабинета министров поздравил присутствующих с завершением строительства центра, отметив, что комплекс станет украшением не только района, но и всей области.

Отметим, что комплекс включает общежитие на 120 мест, библиотеку, кинотеатр на 100 мест, тренажерные залы, мини-футбольное поле, спортивные площадки, 2 бассейна и столовую.

Далее, глава кабмина посетил детский лагерь "Зорька", находящийся в ведении ОАО "Кыргызнефтегаз".

Акылбек Жапаров осмотрел жилые корпуса, медпункт, актовый зал и столовую лагеря после проведения строительных и ремонтных работ.

Глава кабмина отметил, что после завершения строительства дополнительного корпуса, лагерь сможет принять большее количество детей.

"В каждой области нужно организовать досуг для детей в летнее время. Детские лагеря учат ребенка дисциплине, прививают здоровые привычки, а также помогают наладить режим во время школьных каникул", - сказал Акылбек Жапаров.

Отметим, что детский лагерь "Зорька" был построен в 1964 году. Общая площадь составляет 8,32 га. Ежегодно детский лагерь посещают более 1200-1350 детей".