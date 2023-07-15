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В информационных системах ГНС 16-17 и 23-24 июля будут проведены техработы

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В информационных системах Государственной налоговой службы с 18:00 часов 16 июля до 06:00 часов 17 июля 2023 года и с 18:00 часов 23 июля до 06:00 часов 24 июля будут проведены технические работы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в связи с чем модуль "Электронная товаротранспортная накладная", а также сервисы по приему отчетов от специальных операторов и другие временно будут недоступны.

Технические работы будут проводиться в целях повышения качества работы и оптимизации процессов в информационных системах.

Во избежание возможных ошибок во время проведения технических работ рекомендуем приостановить работу в системах налоговой службы.

"Также информируем, что в рамках улучшения работы модуля "Электронная товаротранспортная накладная" будет запущен контроль учета товаров по оформленным документам и действиям в модуле.

В случае выявления технических ошибок или расхождений в значениях товаров просим обращаться в службу технической и консультационной поддержки электронных услуг ГУ "Салык Сервис" по следующим номерам: (0221) 00-01-16, (0776) 00-01-16, (0508) 99-66-69, (0997) 00-01-16, (0755) 00-01-16 (Telegram, Whatsapp) и (0312) 61-01-67"- говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/431117
Теги:
ГНС, Кыргызстан
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