В некоторых так называемых свободных средствах массовой информации нет-нет да и появляются материалы тенденциозного характера про Тайвань. Это касается также мнения и позиции определенных политических кругов, в особенности США. Полагаясь на свободную демократию и, в особенности на "права человека", поднимаются вопросы независимости Тайваня, хотя по общепризнанному международному праву однозначно утверждается, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Как же на самом деле обстоят дела вокруг так называемого Тайванского вопроса?

Немного истории

Археологические открытия и исторические исследования доказали глубокие исторические и культурные связи между двумя сторонами Тайваньского пролива ещё в ранний период нашей эры. И это вполне естественно, так как остров Тайвань находится не у побережья Африки или Америки, а имеет морскую границу с китайской провинцией Фуцзянь. Они отделены друг от друга лишь проливом, который так и называется Тайваньский. Уже в период правления династий Сун и Юань центральные правительства Китая начали устанавливать управление в Тайване и осуществлять административную юрисдикцию. В 1624 году голландские колонисты вторглись на южный Тайвань, но затем китайские войска в 1662 году под руководством национального героя Чжэн Чэнгуна изгнали голландских оккупантов и освободили Тайвань. Цинская династия постепенно расширяла свои административные институты на Тайване и в 1684 году основала префектуру Тайвань, которая находилась под юрисдикцией провинции Фуцзянь. В 1885 году Тайвань стал полноценной 20-й провинцией Китая.

В июле 1894 года Япония начала китайско-японскую войну и в апреле следующего года Япония вынудила правительство Цин уступить Тайвань и острова Пэнху. Во время антияпонской войны китайские коммунисты, ещё не находясь у власти, выдвинули идею возвращения Тайваня. После поражения Японии и завершения Второй мировой войны в сентябре 1945 года Япония подписала "Акт о капитуляции" и пообещала "выполнять свои обязательства по положениям Потсдамской декларации". 25 октября 1945 года китайское правительство объявило, что оно "возобновляет осуществление суверенитета над Тайванем", и провело в Тайбэе соответствующую церемонию. Таким образом, в результате реализации ряда документов, имеющих международно-правовую силу (это, в первую очередь, решение Каирского соглашения от 1 декабря 1943 года и Потсдамского соглашения от 26 июля 1945 года) Китай юридически и де-факто вернул себе Тайвань.

1 октября 1949 года было провозглашено Центральное народное правительство Китайской Народной Республики, которое заменило правительство Китайской Республики и стало единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Суверенитет Китая, в том числе и над Тайванем и присущие ему территориальные границы, не изменились.

В октябре 1971 года 26-я Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 2758, которая постановила: "Восстановить все права Китайской Народной Республики, признать представителей ее правительства единственными законными представителями Китая в Организации Объединенных Наций и немедленно отстранить представителей Чан Кай-ши из него". "Эта резолюция не только полностью решила вопрос о представительстве Китая, включая Тайвань, в ООН с политической, правовой и процедурной точки зрения, но и однозначно прояснила, что не существует такого понятия, как "два Китая" или "один Китай, один Тайвань". Впоследствии соответствующие специализированные учреждения Организации Объединенных Наций восстановили законное место Китайской Народной Республики во всех структурах ООН. Более того, в официальном юридическом заключении Управления по правовым вопросам Секретариата ООН четко отмечается, что "Тайвань, как провинция Китая, не имеет независимого статуса" и "власти Тайваня не пользуются никакой формой государственного статуса". На практике Организацией Объединенных Наций для Тайваня используется название "Тайвань, провинция Китая".

Таким образом, Тайвань не имеет оснований, причин или права участвовать в Организации Объединенных Наций и других международных организациях, в которых могут участвовать только суверенные государства.

Принцип "одного Китая" является общим консенсусом международного сообщества и является смыслом соблюдения основных норм международных отношений. В настоящее время 183 страны мира, включая США, установили дипломатические отношения с Китаем на основе принципа "одного Китая". В "Коммюнике об установлении дипломатических отношений между Китаем и Соединенными Штатами", опубликованном в декабре 1978 года, говорилось: "Правительство Соединенных Штатов Америки признает позицию Китая, согласно которой существует только один Китай и Тайвань является частью Китая"; Правительство Соединенных Штатов Америки признает, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством Китая. В этом отношении народ Соединенных Штатов будет поддерживать культурные, торговые и другие неофициальные отношения с народом Тайваня". Таким образом, важным условием установления дипломатических отношений с США является признание принципа "Один Китай, и Тайвань - это часть Китая".

В марте 2005 года третья сессия Всекитайского собрания народных представителей 10-го созыва приняла Закон о борьбе с расколом, который гласил: "В мире существует только один Китай, и материковая часть, и Тайвань принадлежат одному Китаю. "Суверенитет и территориальная целостность Китая не могут быть разделены. Это общая обязанность всех китайцев, включая тайваньских соотечественников". В июле 2015 года 15-я сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва приняла Закон о национальной безопасности Китайской Народной Республики, который гласит: "Суверенитет и территориальная целостность Китая не могут быть нарушены или разделены. Это общая обязанность всего китайского народа, включая соотечественников в Гонконге, Макао и Тайване, защищать национальный суверенитет, единство и территориальную целостность".

Таким образом, в мире существует только один Китай. Исторические и юридические факты того, что Тайвань является частью Китая, не подлежат сомнению. Статус Тайваня никогда не был страной, а был частью Китая, и его нельзя изменить.

Концепция "одна страна, две системы" - основа политики Китая мирного объединения Китая

"Одна страна, две системы" - это важная стратегическая концепция, созданная Коммунистической партией Китая и китайским правительством для достижения мирного воссоединения. Это великая инициатива социализма с китайской спецификой. "Мирное воссоединение на принципах "одна страна, две системы" - это основная политика решения тайваньской проблемы и лучший способ достижения национального воссоединения. Она не только полностью учитывает реальную ситуацию на Тайване, но также способствует долгосрочной стабильности Тайваня после воссоединения. В ней утверждается, что после мирного воссоединения Тайвань сможет реализовать социальную систему, отличную от системы материковой части родины, реализовать высокую степень автономии в соответствии с законом, и две социальные системы смогут сосуществовать и развиваться вместе в течение длительного времени. "Одна страна" является предпосылкой и основой реализации "двух систем". "Две системы" подчинены "одной стране", происходят от нее и объединены с "одной страной", т.е. "внутри одной страны". Руководство материкового Китая продолжит объединять наших тайваньских соотечественников, активно изучать тайваньское решение "двух систем" и обогащать практику мирного воссоединения. Конкретная форма реализации "одна страна, две системы" на Тайване будет полностью принята, учитывая реальную ситуацию на Тайване и полностью учитывать мнения всех слоев общества по обе стороны Тайваньского пролива.

Чтобы добиться мирного воссоединения между двумя сторонами Тайваньского пролива, необходимо решить основную проблему различий в социальных системах и идеологиях между материком и Тайванем. Различные системы между двумя сторонами Тайваньского пролива не являются ни препятствием для воссоединения, ни оправданием для разделения. Мы верим, что со временем "одна страна, две системы" будут вновь признаны большинством тайваньских соотечественников, поскольку соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива будут работать вместе для достижения мирного воссоединения.

Следует поддерживать тайваньских соотечественников и тайваньские предприятия в участии в строительстве "Пояса и пути", основных национальных региональных стратегиях и региональных скоординированных стратегиях развития, чтобы тайваньские соотечественники могли делиться больше возможностями развития и участвовать в процессе национального экономического и социального развития.

Необходимо устранять вмешательство, преодолевать препятствия и продолжать расширять обмены и сотрудничество между двумя сторонами пролива в различных областях. Привлекать больше тайваньских соотечественников, особенно тайваньской молодежи, к приезду на материк, чтобы учиться, начинать бизнес, находить работу и жить на материке, чтобы соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива могли углубить взаимопонимание, повысить взаимное доверие и признание и постепенно достичь духовной гармонии. Следует отметить, что в рамках концепции "одна страна, две системы" Гонконг и Макао успешно вернулись в лоно родины.

Полное воссоединение родины – это неизбежное условие великого возрождения китайской нации

Осуществление великого возрождения китайской нации является величайшей мечтой китайского народа и китайской нации на новом пути национального возрождения. Коммунистическая партия Китая и правительство Китая координируют общую стратегию великого возрождения китайской нации и крупных изменений в мире, невиданных за столетие, тщательно реализуют общую стратегию Коммунистической партии Китая по решению назревших проблем. Только осознав полное воссоединение Родины, соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива смогут полностью отразить попытки внешних сил сдержать Китай и защитить национальный суверенитет, безопасность и интересы развития. Только таким образом мы сможем устранить скрытую опасность сепаратизма "независимости Тайваня", и способствовать великому возрождению китайской нации.

Только так китайский народ сможет лучше объединить силы соотечественников по обе стороны пролива для строительства общего дома, повышения интересов и благосостояния соотечественников с обеих сторон. Как сказал великий революционный предшественник Китая г-н Сунь Ятсен: "Объединение - это надежда всего китайского народа. Если его удастся объединить, народ страны будет наслаждаться счастьем; если он не сможет объединиться, он будет страдать".

"Осуществление полного воссоединения Родины определяется историей и культурой китайской нации, а также временем и тенденциями великого возрождения китайской нации. Мы ближе, увереннее и способны, чем когда-либо в истории, к реализации цели великого возрождения китайской нации, а также мы ближе, увереннее и способны реализовать цель полного воссоединения Родины. Проблема Тайваня возникла из-за национальной слабости и хаоса и, несомненно, будет решена посредством национального возрождения. Если весь китайский народ будет работать вместе, он, несомненно, сможет осуществить великое дело воссоединения Родины в процессе реализации великого возрождения китайской нации.

Социально-экономические достижения и научно-техническая мощь КНР – важные условия для сближения соотечественников по обе стороны пролива

Ключевым фактором, определяющим направление отношений между двумя сторонами Тайваньского пролива и осуществляющим полное воссоединение Родины, является развитие и прогресс страны. Великие достижения в области реформ, открытости и модернизации за последние 40 лет повлияли на исторический процесс решения тайваньской проблемы и реализации полного воссоединения Родины. Какая бы партия или фракция ни пришла к власти на Тайване, она не сможет изменить общую тенденцию поступательного развития отношений между двумя сторонами Тайваньского пролива и историческую тенденцию воссоединения родины.

Под руководством Коммунистической партии Китая отношения между двумя сторонами Тайваньского пролива за последние 70 лет достигли быстрого развития, особенно после того, как была ликвидирована изоляция между двумя сторонами Тайваньского пролива. Обмены и сотрудничество между двумя сторонами пролива становятся все более обширными, а взаимодействие становится все более тесным, принося ощутимую пользу соотечественникам по обе стороны пролива. Например, в 1978 году объем торговли через пролив составлял всего 46 миллионов долларов США, а в 2021 году он достиг 328,34 миллиарда долларов США, увеличившись более чем в 7000 раз. Материк был крупнейшим экспортным рынком Тайваня в течение 21 года подряд, что привело к невиданному росту торговли. По состоянию на конец 2021 года, тайваньские бизнесмены инвестировали в общей сложности 123 781 проект на материке, фактическая сумма инвестиций составила 71,34 миллиарда долларов США. В 1987 году между двумя сторонами пролива произошло около 50 000 чел. – поездок, а в 2019 году их было около 9 миллионов человек.

Согласно статистике Международного валютного фонда, в 1980 году ВВП материка составлял примерно 303 миллиарда долларов США, а ВВП Тайваня - примерно 42,3 миллиарда долларов США. В 2021 году ВВП материка составлял примерно 17 458 миллиардов долларов США, а ВВП Тайваня составил примерно 789,5 миллиарда долларов США, что в 22,1 раза больше, чем у Тайваня.

Коммунистическая партия Китая объединила и повела китайский народ на новый путь всестороннего строительства современной социалистической страны. Влияние и привлекательность материка для тайваньского общества будут продолжать расширяться. Экономическая мощь страны, научная и технологическая мощь и мощь национальной обороны продолжают расти, что не только эффективно сдерживает сепаратистскую деятельность "независимости Тайваня" и вмешательство со стороны внешних сил, но также обеспечивает широкое пространство и огромные возможности для обмена и сотрудничества между двумя сторонами пролива. Все больше и больше тайваньских соотечественников, особенно тайваньской молодежи, приезжают на материк, чтобы учиться, начинать бизнес, находить работу и жить, что способствует обменам, обменам и интеграции между всеми слоями общества по обе стороны Тайваньского пролива.

Мирное и всестороннее развитие отношений между двумя сторонами Тайваньского пролива - это важный путь к мирному воссоединению и широкий путь, приносящий пользу соотечественникам по обе стороны Тайваньского пролива.

Наличие препятствий

Власти Демократической прогрессивной партии (ДПП), стоящей ныне у власти в Тайване, придерживаются сепаратистской позиции "независимости Тайваня" и вступают в сговор с внешними силами и отказываются принять принцип "одного Китая" и даже заявляют, что "Китайская Республика и Китайская Народная Республика не связаны друг с другом". Они всеми силами стремятся создать "два Китая" и "один Китай, один Тайвань" на международной арене. Таким образом, действия властей ДПП привели к напряженности в отношениях между двумя сторонами пролива, поставили под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе, подорвали перспективы мирного воссоединения и сузили пространство для мирного воссоединения. Эти препятствия в процессе стремления к мирному воссоединению будут неизбежно устранены.

Вмешательство внешних сил является серьезным препятствием на пути продвижения процесса воссоединения Китая. Из-за гегемонистского менталитета и менталитета "холодной войны" некоторые силы в Соединенных Штатах рассматривают Китай как самого важного стратегического соперника и самый серьезный долгосрочный вызов. Они делают все возможное, чтобы сдержать и подавить его, а также активизируют свои усилия по "использованию" Тайваня для сдерживания Китая". Соединенные Штаты заявляют, что "проводят политику одного Китая и не поддерживают "независимость Тайваня", однако некоторые силы в Соединенных Штатах на самом деле действуют в противоположном направлении. Они усилили официальные обмены с тайваньским регионом, постоянно провоцировали продажу оружия Тайваню, углубили военный сговор между Соединенными Штатами и Тайванем, помогли Тайваню расширить так называемое "международное пространство".

Чтобы защитить общие интересы китайской нации, в том числе тайваньских соотечественников, власти материка должны решительно противостоять сепаратизму "независимости Тайваня" и способствовать мирному воссоединению Родины. Китайские дела должны решаться китайцами. Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, он связан с основными интересами Китая и национальными чувствами китайского народа и не потерпит никакого внешнего вмешательства. Любая попытка или действие по использованию тайваньского вопроса для вмешательства во внутренние дела Китая и воспрепятствования процессу воссоединения Китая будут встречены решительным сопротивлением всего китайского народа, включая тайваньских соотечественников. Никто не должен недооценивать, твердую волю и сильную способность китайского народа защищать свой национальный суверенитет и территориальную целостность.

Историческое колесо воссоединения Родины невозможно остановить

Такие важные принципы, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций, как уважение национального суверенитета и территориальной целостности и невмешательство во внутренние дела других стран, являются краеугольным камнем современного международного права и международных отношений. Сохранение национального единства и территориальной целостности является священным правом каждой суверенной страны. Некоторые антикитайские силы в США под прикрытием так называемых "свободы, демократии и прав человека" намеренно искажают природу тайваньской проблемы.

Тайвань принадлежит всему китайскому народу, включая 23 миллиона тайваньских соотечественников. Китайский народ непоколебим в своей решимости и твердой воле защищать национальный суверенитет и территориальную целостность, а также фундаментальные интересы китайской нации. Более 100 лет назад Китай был бедным и слабым, а Тайвань был захвачен и оккупирован иностранными государствами. Более 70 лет назад Китай разгромил захватчиков и вернул себе Тайвань. Сегодня Китай стал второй по величине экономикой в мире, а его политическая, экономическая, культурная, технологическая, военная и другие силы значительно возросли. Вероятность отделения Тайваня от Китая еще меньше. Стремление к сепаратизму и сопротивление воссоединению не могут пройти испытание историей и культурой китайской нации, а также не могут пройти испытание решимости и воли более чем 1,4 миллиарда китайцев. Естественно, что китайское правительство может использовать все необходимые средства для решения тайваньской проблемы и достижения национального воссоединения, и никакое вмешательство внешних сил не допустит.

Желание мира, развития и хорошей жизни - общее стремление соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива. Под сильным руководством Коммунистической партии Китая китайский народ и китайская нация совершили огромный скачок в своем развитии. У китайского народа есть реальная возможность завершить великое дело воссоединения Родины и позволить соотечественникам по обе стороны Тайваньского пролива жить лучшей жизнью. Историческое колесо воссоединения Родины невозможно остановить, никто и никакая сила не может этому помешать.

Рашид Юсупов, руководитель научно-исследовательского центра "Один пояс – один путь" при Кыргызском национальном университете имени Ж.Баласагына