Погода
$ 88.26 - 89.06
€ 94.85 - 95.70

ТЭЦ Бишкека оштрафовали за загрязнение дороги и поломку асфальта

626  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ТЭЦ Бишкека получила штраф, нарушив сразу 3 статьи Кодекса КР о правонарушениях, сообщает пресс-служба мэрии столицы КР.

"Муниципальная инспекция касательно обращения горожанина о загрязнении дорог в жилом массиве "Ак-Орго". ТЭЦ-2 оштрафована за загрязнение дороги при выезде большегрузов с карьера по улице Алыкулова 7/1, засыпку ирригационной сети, поломку асфальта, латок и невыполнение ранее выписанного предписания.

За нарушение статьи 249, 179 части 1 и 2, также за неисполнение статьи 434 части 1 Кодекса КР о правонарушениях, столичная теплоэлектроцентраль оштрафована на общую сумму 66 000 сомов.

Выдано предписание на устранение вышеуказанных нарушений в течение 3 рабочих дней.

Поскольку заместитель директора и отдел делопроизводства ТЭЦ города Бишкек отказались принять копии протокола, акт составлен на месте. Копии протоколов отправлены через почтовую службу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437115
Теги:
ТЭЦ, штраф, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  