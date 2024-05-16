ТЭЦ Бишкека оштрафовали за загрязнение дороги и поломку асфальта

ТЭЦ Бишкека получила штраф, нарушив сразу 3 статьи Кодекса КР о правонарушениях, сообщает пресс-служба мэрии столицы КР.

"Муниципальная инспекция касательно обращения горожанина о загрязнении дорог в жилом массиве "Ак-Орго". ТЭЦ-2 оштрафована за загрязнение дороги при выезде большегрузов с карьера по улице Алыкулова 7/1, засыпку ирригационной сети, поломку асфальта, латок и невыполнение ранее выписанного предписания.

За нарушение статьи 249, 179 части 1 и 2, также за неисполнение статьи 434 части 1 Кодекса КР о правонарушениях, столичная теплоэлектроцентраль оштрафована на общую сумму 66 000 сомов.

Выдано предписание на устранение вышеуказанных нарушений в течение 3 рабочих дней.

Поскольку заместитель директора и отдел делопроизводства ТЭЦ города Бишкек отказались принять копии протокола, акт составлен на месте. Копии протоколов отправлены через почтовую службу.