Милиционеры изучают интегративную психологическую помощь

Кыргызстанские милиционеры изучат интегративную психологическую помощь в оптимизации уровня субъективной витальности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках взаимодействия МВД КР и Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, с 12 по 14 июля прошел учебный курс для сотрудников органов внутренних дел Кыргызстана на тему: "Интегративная психологическая помощь в оптимизации уровня субъективной витальности".

В трехдневном тренинге принимают участие сотрудники Психологической службы Медицинского управления, Службы общественной безопасности, Службы охраны, Академии, Республиканского учебного центра, офицеры-психологи Внутренних войск, инспекторы-психологи Полка специального назначения МВД КР, инспекторы-психологи УВД Джалал-Абадской, Ошской, Нарынской и Иссык-Кульской областей.

Приглашенный эксперт - заместитель начальника кафедры психологии, педагогики и организации работы с кадрами Академии управления МВД

Российской Федерации, кандидат психологических наук, доцент Татьяна Мальцева.

Участники обсуждают практически значимые кейсы, вырабатывают интегративные подходы по использованию сотрудниками органов внутренних

дел различных идей, методов и теоретических положений.