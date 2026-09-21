В Кыргызстане изменили правила регистрации иностранцев

В Кыргызстане утвержден новый порядок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства. Изменения касаются сроков регистрации, требований к месту проживания и документам, а также правил для студентов, трудовых мигрантов и граждан отдельных государств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ "Кызмат".

Одно из ключевых изменений касается граждан ряда стран: срок пребывания без регистрации для них сокращен с 60 до 30 дней.

В перечень входят, в частности, граждане Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Республики Корея, Сингапура, США, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии, а также ряда других государств.

Регистрация как в офлайн-, так и в онлайн-формате проводится только после въезда в Кыргызстан и не позднее последнего дня разрешенного пребывания без регистрации. Продлить регистрацию необходимо не позднее последнего дня действия текущей регистрации.

Регистрация проводится по фактическому адресу пребывания. Для жилых домов и квартир установлена норма площади не менее 12 квадратных метров на одного человека. Исключение предусмотрено для близких родственников.

Если принимающая сторона не является собственником жилья, потребуется нотариально удостоверенное согласие владельца либо доверенность, предоставляющая право регистрировать иностранных граждан по этому адресу.

Для граждан России, Казахстана, Армении и Беларуси, работающих или занимающихся предпринимательской деятельностью в Кыргызстане, основанием для продления пребывания могут быть трудовой договор, свидетельство индивидуального предпринимателя или патент. При первичном заключении трудового договора, если сведения еще не подтверждены в базе Государственной налоговой службы, регистрация оформляется на срок до 60 календарных дней. После подтверждения данных ее можно продлить до одного года.

Для иностранных студентов из государств с безвизовым режимом основанием для продления пребывания являются документы, подтверждающие обучение. Также необходимо подтвердить наличие обязательного либо добровольного медицинского страхования.

Для граждан Таджикистана, Азербайджана и Грузии, осуществляющих трудовую или предпринимательскую деятельность в Кыргызстане, основанием для продления пребывания является Единое разрешение, выданное Министерством иностранных дел.

Отдельные изменения предусмотрены для граждан Молдовы. С 23 сентября 2026 года они смогут находиться в Кыргызстане без визы суммарно до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода, исчисляемого с момента въезда в страну.

Если иностранный гражданин выезжает из Кыргызстана на 30 и более календарных дней, действующая регистрация автоматически получает в информационной системе статус "недействительной". После возвращения необходимо зарегистрироваться заново.

При изменении срока или цели пребывания, персональных данных, места жительства, паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, пройти перерегистрацию необходимо в течение 10 рабочих дней.

Новый порядок также регулирует регистрацию несовершеннолетних. Дети, родившиеся на территории Кыргызстана, должны быть зарегистрированы в течение 10 календарных дней после получения иностранного паспорта.

Иностранцы, утратившие гражданство Кыргызстана или вышедшие из него и подпадающие под безвизовый режим, могут зарегистрироваться на срок до 90 календарных дней для оформления документов, дающих право на проживание в стране.

При этом иностранного гражданина не зарегистрируют, если он обратился всего за три календарных дня до окончания установленного для него срока пребывания без регистрации. При отсутствии документов, позволяющих остаться в стране, ему разъясняется необходимость выезда из Кыргызстана.

В отдельных случаях при нарушении сроков пребывания регистрация может быть оформлена дополнительно на срок до 30 календарных дней при наличии соответствующего протокола о правонарушении.