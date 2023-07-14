В Бишкеке откроется новая школа

В 10 микрорайоне Октябрьского района по поручению президента Кыргызстана будет открыта еще одна школа. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, глава государства Садыр Жапаров посетил университет имени И.Арабаева, который находится в 10 микрорайоне, он также осмотрел состояние здания и аудитории.

Площадь здания составляет более 11000 кв. метров, половина здания использовалась не по назначению.

Глава государства, учитывая плачевное состояние, здания поручил перевести на баланс мэрии города Бишкек как общеобразовательную организацию, а также провести капитальный ремонт к новому учебному году.

Отметим, что сейчас на объекте трудятся более 200 рабочих.

Напомним, ранее по городу открыто 15 школ и 1 детский сад.