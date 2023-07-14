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В Бишкеке откроется новая школа

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- Назгуль Абдыразакова
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В 10 микрорайоне Октябрьского района по поручению президента Кыргызстана будет открыта еще одна школа. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, глава государства Садыр Жапаров посетил университет имени И.Арабаева, который находится в 10 микрорайоне, он также осмотрел состояние здания и аудитории.

Площадь здания составляет более 11000 кв. метров, половина здания использовалась не по назначению.

Глава государства, учитывая плачевное состояние, здания поручил перевести на баланс мэрии города Бишкек как общеобразовательную организацию, а также провести капитальный ремонт к новому учебному году.

Отметим, что сейчас на объекте трудятся более 200 рабочих.

Напомним, ранее по городу открыто 15 школ и 1 детский сад.


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URL: https://www.vb.kg/431120
Теги:
мэрия, школа, Бишкек
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