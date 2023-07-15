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В Бишкеке проходит рейд против стихийных торговцев на Ошском рынке

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В Бишкеке проходит рейд против стихийных торговцев на территории Ошского рынка. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, стихийные торговцы работают на территории рынка не смотря на неоднократные предупреждения муниципалитета о запрете создания стихийной торговли на тротуарах и проезжей части.

Со стороны Ленинского акимиата совместно с городскими службами МП "Тазалык", УВД, МТУ ежедневно проводятся работы по ликвидации незаконной стихийной торговли в неустановленных местах.

Мобильной группой проведено совместное рейдовое мероприятие на прилегающих улицах рынка и ликвидировано 50 стихийных точек, демонтировано и отвезено на штрафстоянку более 40 сопутствующих элементов стихийной торговли: железные столы, стулья, зонты, скамейки и весы.


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URL: https://www.vb.kg/431121
Теги:
мэрия, Ошский рынок, рейд, Стихийная торговля
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