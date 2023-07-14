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В Бишкеке врачи из Южной Кореи проведут бесплатную консультацию

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке врачи из Южной Кореи проведут бесплатную консультацию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, до 18 июля планируется прием и консультация врачей из госпиталя "СеулАсан" (Республика Корея) по специальностям:

-Офтальмология

-Отоларингология

-Гастроэнтерология

-Терапия

-Кардиология

-Аллергология

-Стоматология

-Общая хирургия

-Торакальная хирургия

-Пластическая хирургия

-Педиатрия

Все желающие получить консультацию могут прийти с 8:00 до 17:00 в мобильную клинику Национального госпиталя по адресу ул. Тоголок Молдо, 1/7 (за Центром урологии).

Прием и консультация проводится по предварительной записи по следующим номерам: 0990800483; 0557191919

При себе необходимо иметь:

- документ, подтверждающий личность

- имеющиеся медицинские документации


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URL: https://www.vb.kg/431122
Теги:
Южная Корея, здоровье, врачи, Минздрав
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