В Бишкеке врачи из Южной Кореи проведут бесплатную консультацию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По ее данным, до 18 июля планируется прием и консультация врачей из госпиталя "СеулАсан" (Республика Корея) по специальностям:
-Офтальмология
-Отоларингология
-Гастроэнтерология
-Терапия
-Кардиология
-Аллергология
-Стоматология
-Общая хирургия
-Торакальная хирургия
-Пластическая хирургия
-Педиатрия
Все желающие получить консультацию могут прийти с 8:00 до 17:00 в мобильную клинику Национального госпиталя по адресу ул. Тоголок Молдо, 1/7 (за Центром урологии).
Прием и консультация проводится по предварительной записи по следующим номерам: 0990800483; 0557191919
При себе необходимо иметь:
- документ, подтверждающий личность
- имеющиеся медицинские документации