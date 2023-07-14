Сквер в Нарыне назвали в честь солдата, погибшего на границе

Скверу города Нарын присвоено имя Нурсултана Жаныбекова, сотрудника специальной пограничной службы "Буру", погибшего в ходе вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткене. Об этом сообщает пресс-служба нарынской мэрии.

По ее данным, родственники проведут освещение вокруг территории парка.

Отец Нурсултана Жаныбекова Таалайбек Осонов встретился с мэром Нарына Канболотом Тутуевым и передал ему 50 тысяч сомов.

В настоящее время указанный сквер реконструируется за счет средств республиканского стимулирующего грантового фонда.

Глава города выразил благодарность, отцу погибшего парня, отметил, что он воспитал такого сына, как Нурсултан, который с честью служил своей стране и парк будет гордо носит имя героя.