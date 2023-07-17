Положили палец в рот - без руки остались

Бишкекский городской суд утвердил мировое соглашение между Министерством культуры и "Азаттык медиа". Отныне все судебные разбирательства по делу "Азаттыка" прекращаются, а его сайты будут разблокированы.

Началось дело "Азаттыка", напомним, в январе, когда Минкультуры обратилось в суд с иском о прекращении деятельности этого СМИ. До этого "Азаттык" выпустил в эфир скандальный видеоматериал о конфликте на кыргызско-таджикской границе. Из материала следовал вывод, что во всем виновата кыргызская сторона. Кыргызстанцы, естественно, возмутились… Суд признал действия "Азаттыка" противоречащими закону о СМИ, в котором четко сказано о недопущении пропаганды войны, насилия, жестокости, национальной, религиозной исключительности и нетерпимости к другим народам.

Недавно "Азаттык" удалил со всех своих ресурсов скандальное видео, а Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики решило простить "свободных" журналистов и разрешить им работать дальше.

Вроде бы – ничего особенного. Обычное техническое соглашение. Были неправы, исправились, извинились. Поблагодарили за прощение и постарались больше ничего не нарушать. Однако наши кыргызстанские "правозащитники" не были бы таковыми, если бы не устраивали политическое шоу там, где лучше промолчать.

Как только деятельность "Азаттыка" была приостановлена, по всей стране и далеко за ее пределами стали раздаваться традиционные стенания. Про пресловутое давление на СМИ, грубое попрание свободы слова – и далее по тексту. В Кыргызстан косяком потянулись западные поборники свободы и демократии с убедительными просьбами не ущемлять права независимых средств массовой информации.

И по тому, с каким рвением отстаивал интересы независимого "Азаттыка" посол США в Кыргызстане Лесли Вигери (да и другие высокопоставленные заокеанские товарищи), можно сделать вывод о том, насколько это СМИ "независимо". Да "азаттыковцы", впрочем, и не таятся: они финансируются Конгрессом США. А что? Другие вон чего – и то ничего!

Казалось бы – какое дело им там, за рубежом, до того, что происходит в маленьким суверенном Кыргызстане? Тем более что со свободой, демократией и прочим они и у себя пока еще не очень разобрались…

Но дело было. Президенту Жапарову мягко, но достаточно навязчиво намекали: руки прочь от "Азаттыка"!

Президент намеков не понимал, мягких угроз не боялся и на поводу у конгрессменов и их детища не шел. А тут вдруг неувязочка вышла: Минкульт наш идет по стопам президента-миротворца и считает, что если некто осознал ошибку и готов исправляться – его следует понять и простить.

Только ведь не все понимают гуманность и благородство! Очень многие, увы, воспринимают жесты доброй воли как показатель слабости. И наши энпэошники, и их западные хозяева вмиг решили: власти Кыргызстана испугались. Не выдержали, дескать, давления "мировой общественности" и разблокировали "азаттыковские" сайты.

Кто только не одобрил это решение Минкульта! И Евросоюз встретил его ликованием, и международный Комитет защиты журналистов в лице Гульнозы Саид признался в невероятном облегчении, испытанном при известии о последнем постановлении суда… Облегчился и и.о. президента "Радио Свободная Европа" Джефри Гедмин, а уж о президенте "Радио Свобода" Джейми Флае и говорить не приходится.

Когда же спазм воодушевления слегка отпустил, депутаты Европарламента собрались обсудить "репрессии" в отношении кыргызстанских СМИ. И выработали в этом смысле несколько рекомендаций. Обязательных к исполнению нашими властями. Приняли целую резолюцию.

"Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?" - вопрошал баснописец Крылов. "В чужом глазу соринку видим, в своем бревна не замечаем" - припечатывает подобных деятелей народная мудрость. В сотый раз хочется посоветовать западным благодетелям не лезть со своим уставом в чужой монастырь. Только ведь не прислушаются, все равно полезут, ибо не умеют иначе.

За эту так называемую резолюцию тут же ухватились кыргызские "правозащитники". Особенно отличилась Чолпон Джакупова, которая пела уже однажды "Боже, храни Америку!" - а теперь поет песни страшные. Комментируя спущенную из Европарламента бумаженцию, она отметила, что "все международные институты неоднократно делали предупреждения по поводу сужения демократического пространства в Кыргызстане. Особенно они делали упор на две законодательные инициативы – по СМИ и НКО. Теперь последуют экономические меры, будут свернуты многие программы, которые финансируются европейскими институтами"…

Иногда малюсенькая слабость влечет за собой гигантскую волну из последствий. Как только депутаты ЖК собрались подписывать законопроект об НКО – вся эта кыргызско-американская братия затаилась. Замерла. В зобу у нее дыхание сперло. Немножко пошушукивались про "падение кыргызской демократии", но заметно испугались. Потом кому-то пришло в голову шантажировать депутатов непусканием в США… И все. Парламентарии сдулись. Один за другим стали отзывать свои подписи.

А неправительственной братии только этого и надо было. Нащупали беспроигрышный рычаг давления! Не исключено, что очень нужные Кыргызстану законопроекты теперь вообще исчезнут из повестки дня.

А тут еще Минкульт решил проявить благородство…

И у них на Западе, и у нас на Востоке так называемые правозащитники в очередной раз ощутили небывалую силу. И празднуют теперь победу над минкультовским благородством, принимая его за слабость и трусость.

То ли еще будет…