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Многоэтажку в Бишкеке украсили портретом писателя Туголбая Сыдыкова

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- Назгуль Абдыразакова
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В городе Бишкек по проспекту Манаса на фасаде дома №49 нанесли портрет выдающейся личности Туголбая Сыдыкбекова. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, работы проводятся по инициативе заместителя мэра по вопросам муниципального имущества и землепользования и архитектуры Нурдана Орунтаева за счет спонсоров.

Также идет покраска фасадной части близлежащих домов.

Отметим, ранее на данном участке со стороны Управления по контролю за землепользованием по проспекту Манаса демонтированы входные группы, выступившие на муниципальную территорию.


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URL: https://www.vb.kg/431129
Теги:
благоустройство, Бишкек
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