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В Оше после проведения проверок закрыты 19 частных медицинских центров

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- Назгуль Абдыразакова
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В Оше после проведения проверок закрыты 19 частных медицинских центров. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По ее данным, сегодня в мэрии города Ош во исполнение протокольных поручений Координационной комиссии по вопросам здравоохранения при мэрии города Ош состоялась встреча заместителя мэра города Ош Нурбека Кадырова с представителями СЭС и УВД города Ош.

В рамках встречи рассмотрены вопросы исполнения протокольных поручений комиссии по немедленному устранению нарушений в сфере предоставления услуг населению со стороны частных косметологических салонов, стоматологических кабинетов, частных медицинских центров нетрадиционной медицины (хиджама) и других объекты, которые оказывают услуги населению через контакт с кровью. Особо отмечен, что данные мероприятия направлены на предупреждение и профилактику распространения инфекций, передающихся через кровь (ВИЧ, гепатит и др.)

По итогам встречи соответствующим органам даны поручения усилить работу в указанном направлении.

Согласно информации СЭС, в настоящее время после проведения соответствующих рейдовых мероприятий, закрыто 19 частных учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения, а дела по 8 переданы на рассмотрение в правоохранительные органы.


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URL: https://www.vb.kg/431130
Теги:
Ош, медицина, больница
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