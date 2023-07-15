На Иссык-Куле спасатели сняли зацепившегося парашютиста с колеса обозрения. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, 14-июля 31- летний отдыхающий из города Каракол катаясь на воздушном парашюте, привязанный к водному катеру, он зацепился за колесо обозрение, расположенный в прибрежной зоне села Бостери.

Увидевшие это, несущие службу по охране общественной безопасности бойцы отряда специальных операций МВД незамедлительно остановили работу колеса обозрения, а после чего при помощи местных жителей помогли снять с аттракциона зацепившего парашютом отдыхающего.

Прибывшие медики осмотрели отдыхающего. К счастью, его здоровью никакого вреда нанесено не было. Данный факт был зарегистрирован в электронном журнале учёта информации ОВД Иссык-Кульского района.

Во избежание подобных фактов, главой МВД Улан Ниязбековым поручено УВД Иссык-Кульской области совместно с представителями соответствующих государственных органов повторно проверить субъекты предоставляющие аттракционы на воде отдыхающим на наличие судовых билетов водных катеров, а также соблюдения ими техники безопасности.