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Члены ОПГ организовали схему уклонения от уплаты налогов на 151 млн сомов

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- Бермет Таалайбекова
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Члены ОПГ организовали схему уклонения от уплаты налогов на 151 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий на территории Чуйской области и города Бишкек в рамках возбужденного уголовного дела по факту лже-предпринимательства, 14 июля задержаны члены ОПГ К.Асанбека, двоюродной брат активного члена ОПГ У.Барчакеева, по кличке "Узун Улан", который является начальником охраны К.Асанбека – С.А.С., а также организатор Т.К.Б., которые путем подделки финансовых документов организовали незаконную схему по уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере, ущерб которого составляет 151 млн сомов.

Вместе с тем, путем регистрации лже-фирм в налоговых органах осуществляли экспорт товаров в страны ЕАЭС через КПП "Ак-Тилек и Чалдавар авторожный".

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, по результатам которых в порядке ст. 96 УПК КР задержанные водворены в ИВС.


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URL: https://www.vb.kg/431134
Теги:
ГКНБ, задержание, налоги, ОПГ, Кыргызстан
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