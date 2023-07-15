Члены ОПГ организовали схему уклонения от уплаты налогов на 151 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий на территории Чуйской области и города Бишкек в рамках возбужденного уголовного дела по факту лже-предпринимательства, 14 июля задержаны члены ОПГ К.Асанбека, двоюродной брат активного члена ОПГ У.Барчакеева, по кличке "Узун Улан", который является начальником охраны К.Асанбека – С.А.С., а также организатор Т.К.Б., которые путем подделки финансовых документов организовали незаконную схему по уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере, ущерб которого составляет 151 млн сомов.

Вместе с тем, путем регистрации лже-фирм в налоговых органах осуществляли экспорт товаров в страны ЕАЭС через КПП "Ак-Тилек и Чалдавар авторожный".

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, по результатам которых в порядке ст. 96 УПК КР задержанные водворены в ИВС.