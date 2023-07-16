На Иссык-Куле медики обучили сотрудников милиции оказывать первую помощь

В связи с имеющимися фактами несчастных случаев на воде, по распоряжению главы областной милиции О. Кочкорова, медицинские работники медицинской службы УВД Иссык-Кульской области проводят обучение по оказанию первой помощи сотрудникам милиции, привлеченных к обеспечению общественной безопасности во время летнего туристического сезона. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, на базе ОВД Иссык-Кульского района и с выездом в курортно-оздоровительные учреждения медики областной милиции рассказали и показали стражам порядка, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Оказавшись на месте происшествия, сотрудник милиции должен уметь оказать первую помощь пострадавшему.

Теорию сразу же отработали на практике. Например, как правильно прощупать пульс у пострадавшего, проверить дыхание, сделать искусственное дыхание и провести компрессию грудной клетки. Для остановки крови в качестве жгута милиционеры использовали страховочный ремешок для пистолета "Макарова", а уменьшить тяжесть последствий травмы у пострадавшего при переломах с помощью индивидуальных средств защиты для иммобилизации конечностей.

В завершении встречи стражи порядка задали вопросы с конкретными ситуациями из их служебной деятельности, а специалисты им рассказали, правильно ли они действовали и как нужно было действовать.