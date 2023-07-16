Постоянный представитель ПРООН завершила миссию в Кыргызстане

Постоянный представитель ПРООН Луиз Чемберлен завершила миссию в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял Луиз Чемберлен по случаю завершения ее миссии в стране.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в сфере устойчивого развития, финансов, инвестиций, экологии и "зеленой" экономики.

Глава кабмина выразил благодарность миссии ПРООН в Кыргызской Республике за плодотворное сотрудничество и эффективное содействие по приоритетным направлениям развития страны.

Он также отметил, что постоянный представитель ПРООН стала свидетелем существенных изменений в Кыргызской Республике, а также "была рядом" во время пика распространения пандемии Соvid-19. Миссия ПРООН под ее чутким руководством оказала стране неоценимую помощь в борьбе с коронавирусом.

"Вне зависимости от места вашей дальнейшей деятельности, мы всегда будем рады вас приветствовать на кыргызской земле в качестве доброго друга",- отметил Акылбек Жапаров и выразил готовность продолжить поддержку всех реализуемых проектов ПРООН в республике.

В свою очередь, Луиз Чемберлен поблагодарила Главу Кабмина за постоянное содействие в реализации программ ПРООН и отметила, что миссия ПРООН обеспечит преемственность проектов и продолжит свою работу по реализации программ направленных на устойчивое развитие.

Кроме этого, Луиз Чемберлен обозначила направления ПРООН в Кыргызстане, которым уделяется особое внимание, в частности упомянув стратегию финансирования развития и программу развития Баткенской области.

Она отметила, что в соответствие с заявлением Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о поддержке развивающиеся стран, ПРООН готова оказать содействие в вопросах мобилизации частного финансирования для масштабных инвестиций в борьбу с изменением климата, где основным индикатором развития будет снижение уровня бедности в стране.

Глава Кабмина отметил, что в последние годы внимание государственной политики сосредоточено на развитии человеческого капитала, особенно на защите уязвимых слоев населения.

"Мы запустили ряд проектов, направленных на поддержку людей, находящихся за чертой бедности и полностью поддерживаем инициативу Генерального секретаря ООН. Вначале текущего года странам-партнерам и международным организациям предложено рассмотреть возможности обмена внешнего долга Кыргызстана на "зеленые" проекты для улучшения экологической ситуации в мире. Нам для эффективной борьбы с изменением климата и достижения углеродной нейтральности нужно больше инвестиций в "зеленую" экономику",- подчеркнул Председатель Кабмина.

В завершение встречи, за значительный вклад в развитие сотрудничества между Кыргызской Республикой и ПРООН, а также за организацию помощи в рамках борьбы с распространением Соvid-19, Акылбек Жапаров вручил Луиз Чемберлен Почётную грамоту Кабинета Министров Кыргызской Республики