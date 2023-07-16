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В российском городе медведь загрыз девушку

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В Магадане медведь напал на девушку и загрыз ее. О происшествии в российском городе сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

Об инциденте в районе Танкодрома стало известно в субботу, 15 июля, около 15 часов дня по местному времени. В дежурную часть поступил звонок о том, что медведь напал на человека. Полицейские, охотоведы и сотрудники Росгвардии, которые приехали на место происшествия, увидели там бурого медведя и тело девушки.

Напавшее животное было застрелено. В настоящий момент следователи осматривают место происшествия. По факту случившегося ведется проверка.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/431146
Теги:
Россия, животные
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