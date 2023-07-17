В Узбекистане вместо дипломной работы можно представить стартап

В Узбекистане выпускники вузов получили возможность начать стартап вместо написания дипломной работы. Что это значит?

Постановлением президента начиная с этого учебного года, внедряется практика защиты стартап-проектов и рационализаторских идей соответствующих направлениям образования студентов в качестве их выпускной квалификационной работы и магистерской диссертации.

Согласно постановлению президента № ПП-200 от 03.07.2023 года "О мерах по эффективной организации государственного управления в сфере высшего образования, науки и инноваций в рамках административных реформ", начиная с 2023/2024 учебного года внедряется практика защиты стартап-проектов и рационализаторских идей соответствующих направлениям образования студентов в качестве их выпускной квалификационной работы и магистерской диссертации.

То есть, если у студента есть стартап или рационализаторская идея, от него не требуется написание дипломной работы.

Что же такое стартап? Стартап – это инновационный проект, который находится на начальной стадии и направлен на поиск новой бизнес-модели.

Рационализаторское предложение (идея) - новое техническое решение и предложение по совершенствованию оборудования, технологии производства, деталей машин, готовых изделий и т.д.

Источник: kun.uz