Россия и Китай провели в 2022 году рекордное число совместных учений

Россия и Китай в прошлом году провели рекордное за последние 20 лет число совместных военных учений. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Национального университета обороны США (National Defense University, NDU).

По его информации, в 2022 году российские и китайские военные осуществили шесть совместных учений, причем пять из них прошли после начала в феврале специальной военной операции на Украине. Агентство считает, что они "имеют политическое значение".

Согласно подсчетам аналитиков Bloomberg и NDU, Москва и Пекин существенно активизировали военное сотрудничество после воссоединения Крыма с Россией и введения Западом санкций в отношении РФ. Эксперты утверждают, что с 2014 года армии двух стран провели 36 совместных учений, в то время как в прошлом десятилетии их было всего 10.

В США ожидают, что Россия и Китай продолжат увеличивать число совместных маневров в будущем и наращивать взаимодействие в военной сфере. "Эти учения станут более частыми <...> и будут иметь большую ценность как политический сигнал", - заявил агентству сотрудник NDU Эндрю Тэффер, выразив мнение, что США и их союзники могут расценить маневры РФ и КНР как "неприемлемые, если не агрессивные".

В субботу Министерство обороны КНР сообщило, что вооруженные силы России и Китая в ближайшее время проведут совместные учения "Север. Взаимодействие-2023" в Японском море. Маневры организованы Северной зоной боевого командования Народно-освободительной армии Китая. РФ задействует в них ВМФ и ВКС.

Источник: ТАСС