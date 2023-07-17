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У Кыргызстана есть российский газ, а у вас?

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- Бактыгуль Акжолова
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Власти кыргызской столицы задумались о том, чтобы полностью перевести ТЭЦ Бишкека на газ. Это помогло бы решить главную проблему отопительного сезона - смога, который каждую зиму накрывает город. Вместе с тем, газифицировать ТЭЦ без помощи России, которая является основным поставщиком голубого топлива в страну, республика не может.

Сегодня газовая отрасль Кыргызстана является одним из самых успешных и устойчивых секторов экономики. Но так было далеко не всегда. С момента обретения независимости и по 2013 год в республике работала компания "Кыргызгаз". Управление ею осуществлялось настолько неэффективно, что потребление голубого топлива снизилось почти на 92%. Это было вызвано высокими тарифами, которые в этот период показали пятикратный рост, и изношенностью инфраструктуры.

Рекордное сокращение спроса и отсутствие нормально функционирующего оборудования привели компанию к убыткам в $65 млн, то есть к фактическому банкротству. В таком плачевном состоянии, с долгами и без активов, крупнейшая в мире российская энергетическая компания - "Газпром" выкупила "Кыргызгаз" за символический $1.

В 2013 году, когда была совершена эта сделка, в определенных, преимущественно прозападных кругах, сокрушались о том, что республика буквально задаром отдала госпредприятие, а также переживали о том, что продажа "Кыргызгаза" приведет к потере энергетической независимости. Как будто предшествовавшее этому банкротство компании означало сохранение пресловутой энергонезависимости…

Председатель клуба региональных экспертов "Пикир" Игорь Шестаков считает, что участие

России в газификации Кыргызстана имеет стратегическое значение.

"В свое время отрасль оказалась под воздействием коррупционных схем прошлых режимов. У "Кыргызгаза" были огромные убытки, долги, так что "Газпром" заплатил за него совсем не символическую цену", - говорит эксперт.

По его словам, самостоятельно, без инвесторов республика не смогла бы восстановить газоснабжение.

"У нас были перебои в поставках из Узбекистана. Тогда там президентом был еще Ислам Каримом. Переговоры о покупке газа были очень сложными, а цена на топливо - высокой", - рассказывает Шестаков.

Спустя десять лет с момента перехода "Кыргызгаза" под управление "Газпрома" мы видим, как преобразилась отрасль - обновлена инфраструктура, в страну производятся стабильные и безопасные поставки природного газа. Чтобы обеспечить все это, "Газпрому" пришлось провести целый комплекс реанимационных мероприятий.

В 2014 году дочернее предприятие компании - ОсОО "Газпром Кыргызстан" - начало свою работу на территории республики. Основанием для этогостало межправительственного соглашение, подписанное между правительствами России и Кыргызстана. А уже в 2016 году началась реализация крупных инвестиционных проектов по развитию газовой отрасли страны.

Для начала "Газпром" выплатил долги "Кыргызгаза" перед казахстанским поставщиком и Минфином страны, в общей сложности более $56 млн. Затем российская компания занялась решением проблемы газоснабжения южных регионов страны. Сегодня мало, кто помнит, но в 2014 году они на девять месяцев остались без газа. Благодаря "Газпрому", те времена канули в лета.

После устранения этих проблем российская компания приступила к масштабной модернизации газотранспортной инфраструктуры. Ее проложили еще в 60-70 годы и за полвека эксплуатации она сильно износилась и стала небезопасной. За десять лет в общей сложности на эти цели было потрачено более 30 млрд сомов.

Деньги пошли на строительство 112 км второй очереди магистрального газопровода "Бухарский газоносный район - Ташкент - Бишкек - Алматы", четырех газораспределительных станций: "Бишкек-2", "Сокулук", "Токмок", "Кант", был проведен капитальный ремонт десятков сотен километров газопровода и около тысячи газораспределительных сетей. Таким образом были газифицированы 30 жилмассивов и 27 тысяч домовладений Бишкека, а также 21 населенный пункт.

В результате более 200 тысяч кыргызстанцев получили доступ к более комфортным условиям жизни и возможность использовать в быту газ, а общий уровень газификации страны вырос с 22% в 2014 году до 38%. К 2030 году "Газпром Кыргызстан" планирует увеличить этот показатель до 60%. А еще, что не менее важно, все реализованные Россией инвестиционные проекты и обновление основных фондов создали запас прочности для газовой отрасли республики на последующие 40 лет.

Казалось бы, огромные инвестиции в обновление инфраструктуры должны были сделать тарифы на газ неподъемными. По крайней мере, если следовать логике западных международных организаций, которые много лет предлагают Кыргызстану кредиты для электроэнергетического сектора, а взамен требуют повысить тарифы.

Россия ничего такого не просит, поэтому конечный тариф на природный газ для кыргызстанцев складывается из его закупочной стоимости на границе республики и эксплуатационных расходов на поддержание сети в рабочем состоянии. Никаких дополнительных плат он не включает.

Примечательно, что с 2014 года цена природного газа для Кыргызстана не только не выросла, но даже снизилась почти в два раза, с $290 за 1000 м3 до $150 в 2016 году. По этой закупочной стоимости республика закупает голубое топливо и сегодня, при этом взаиморасчеты за поставки газа между странами проводятся в национальных валютах, что снижает зависимость от доллара.

Благодаря России тарифы на газ в КР поддерживаются на самом низком уровне в СНГ и мире. Не изменил этого даже резкий рост цен на энергоносители в 2022 году. Как бы это не звучало парадоксально, сегодня кыргызстанцы оказались намного богаче европейцев. Средней зарплаты по Кыргызстану хватает, чтобы целый месяц отапливать 15 домов площадью в 200 квадратных метров. Похвастаться такой роскошь могут далеко не все в Европе. К примеру, жители богатой Швеции могут позволить на среднюю зарплату в 1,5 раза меньше, а Чехии в 2,5 раза.

И такому положению газовых дел в Кыргызстане пока ничего не угрожает. Более того, инициированное президентом России Владимиром Путиным создание газового союза для поставок газа между Россией, Казахстаном и Узбекистаном, может создать для республики

совершенно иную степень свободы в энергетическом отношении на фоне ограничений Запада. Такой союз укрепит региональную энергобезопасность, а значит - и Кыргызстана.

"У нас каждый отопительный сезон появляется вопрос с бишкекской ТЭЦ, которая работает на угле, что сказывается на экологической ситуации в стране. Поэтому создание союза должно в том числе положительно сказаться и на том, что мы будем сами газифицироваться и переходить на более экологичное топливо", - резюмировал аналитик.

На этом фоне попытки Запада рассорить Кыргызстан и Россию выглядят крайне циничными. Нам предлагают разрушить связи с дружественным государством и поменять надежного партнера в лице РФ на пустые обещания США и ЕС. Но зачем нам это? Сегодня с точки зрения энергетической безопасности, мы находимся в лучшем положении, чем Европа. И дальнейшее переориентирование России на Восток будет только способствовать развитию республики, улучшению благосостояния населения, политической стабилизации и укреплению позиций на региональной и, пожалуй, даже на мировой арене.


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URL: https://www.vb.kg/431158
Теги:
газ, Россия, Кыргызстан
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