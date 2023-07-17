ГУОБДД: За неделю на территории Кыргызстана выявлено 22 348 нарушений ПДД

С 10 июля по 16 июля 2023 года ГУОБДД МВД КР было выявлено 22 348 нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ведомства.
из них:
-288 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;
-218 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;
-60 незаконное затемнение стекол автомобиля;
-1 076 за нарушения ПДД с участием пешеходов;
-4 880 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;
-6 случаев Автохулиганство;
- 4 499 случая превышения скоростного режима;
- 6 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;
-кроме того, 11 315 факта нарушения других правил дорожного движения:
-1 730 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку.
ГУОБДД МВД КР призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения.