Асфальтобетонные работы в Бишкеке продолжаются

Сотрудники муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" начали укладку асфальтобетонной смеси по улице Ленской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Работы по ремонту дороги начались после обследования улицы, а именно с кирковки старого асфальта. Работы проводятся от БЧК до улицы Фучика. Общая протяженность данной улицы составляет 1050 погонных метров. Ширина проезжей части будет составлять 10 метров.

Отметим, что подготовительные работы под асфальт на проезжей части уже завершены, установлены бордюры, ирригационная система.

В настоящее время начаты работы по укладке первого слоя асфальтобетонной смеси. После завершения работ люки поднимут на уровень дороги и начнутся работы по укладке второго слоя асфальта.

На проезжей части откроется улица для проезда, а также начнётся работа по организации тротуара".